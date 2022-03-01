Taraflar ilk kez buluştu: Umut masası

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik Rus askeri baskısı artarken, savaşın başından beri ilk kez Rus ve Ukraynalı heyetler dün olası ateşkes için buluştu. Savaşın seyrini değiştirebilecek müzakerelerde “ikinci tur görüşmelerin yapılması” yönünde mutabakat sağlanması ve müzakere masasının devrilmemesi olumlu algılandı. Görüşme Ukrayna ile Belarus’un sınır bölgesinde yer alan, Belarus tarafındaki küçük bir kasabada gerçekleşti. Rus tarafını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanlarından Vladimir Medinski başkanlığında 5 kişilik heyet temsil ederken, Ukrayna tarafını ise Savunma Bakanı Aleksander Reznikov başkanlığında 6 kişilik heyet temsil etti.

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‘SONUÇ ALAMADIK’

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinski, müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını ve bir sonraki görüşmenin Polonya-Belarus sınırında gerçekleşeceğini söyledi. Medinski, “Görüşmemizde tarafların masaya koyduğu tüm maddeleri ayrıntılı biçimde ele aldık. Belirli konularda ortak görüş şekillenebileceği kanatine vardık” dedi. Gece yarısından sonra açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise görüşmelerden henüz “istedikleri sonucu alamadıklarını” söyledi. Zelenski, Rusya’nın pozisyonunu dile getirdiğini, Ukrayna’nın ise çatışmaları sona erdirmek için karşı maddeleri öne sürdüğünü belirtti. Zelenski, ayrıca dünya liderlerine seslenerek tüm dünyada havaalanları ve limanların Rusya’ya kapatılmasını istedi.

HELİKOPTERLE ULAŞTILAR

Pazar günü için planlanan görüşmeler, Ukrayna heyetinin güvenlik gerekçesiyle Polonya üzerinden helikopterle gelmesi sebebiyle dün gerçekleşti. Türkiye Saati İle 13.20 sularında başlayan görüşmeler 5 saat sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ‘Halkın Hizmetkârı’ partisinin parlamento grup temsilcisi David Rahamiye’nin ise görüşme masasında başında keple yer alması dikkat çekti. Görüşmelere Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de gözlemci olarak katıldı.

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PUTİN’DEN ZORLAYICI ÜÇ ŞART

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Rusya lideri Vladimir Putin, barışın sağlanması için Rusya’nın üç şartı olduğunu iletti. Putin’in ortaya sunduğu şartların, krizin ve çatışmaların geldiği noktada Ukrayna ve Batı tarafından kabul edilemeyecek şartlar olması, Rus liderin barış sürecini zora sürdüğü yorumlarını getirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in “Rusya’nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak gözetilmesi halinde mümkün olduğunu vurguladığı” belirtildi. Açıklamada Vladimir Putin’in sunduğu şartlar şu şekilde sıralandı:

- Rusya’nın Kırım’daki egemenliğinin tanınması.

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- Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve aşırı milliyetçi gruplardan arındırılması.

- Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması ve tarafsız bir ülke olarak kalması.

KİEV NE İSTİYOR

Ukrayna tarafınınsa görüşmelerde de dile getirdikleri bir numaralı talep Rusya’nın işgal harekâtını durdurması. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bir gün önce, “Rusya’dan en önemli beklentimiz Ukrayna’ya yönelik başlattığı ilhak savaşını durdurması ve silahlı kuvvetlerini hemen kendi sınırlarına geri çekmesidir” demişti.

MACRON’DAN İNSANİ ÇAĞRI

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Macron’un Ukrayna’daki sivillere, sivil altyapıya ve ana yollara yönelik saldırıların durmasını talep ettiği belirtildi. Fransa liderinin ayrıca Putin’e insani yardım gemilerinin halka ulaşmasına izin vermesi çağrısı yaptığı ve Putin’in de bu taleplere olumlu yaklaştığı belirtildi.