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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Tanzanya'da seçimi kaybeden aday Almanya'ya sığındı!

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Tanzanya'da seçimi kaybeden aday Almanya'ya sığındı!
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Tanzanya'da devlet başkanlığı seçimini kaybeden ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) adayı Tundu Lissu'nun, ölüm tehditleri üzerine Alman Büyükelçiliğine sığındığı bildirildi.

Lissu'nun ruhani lideri Piskopos Emmaus Mwamakula, yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki Lissu ve yardımcılarının can güvenliği dolayısıyla Almanya’nın Darusselam Büyükelçiliğine sığınmak zorunda kaldığını ve iltica talep edeceğini söyledi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde de 31 Ekim'den bu yana kimliği belirsiz kişilerden telefonla aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ülkedeki Alman Büyükelçiliğine sığındığı belirtilen Lissu'nun, tehditlerin sürmesi halinde Belçika'ya sığınma talebinde bulunacağı bildirildi.

52 yaşındaki avukat Lissu, Zanzibar'da 2017'deki seçimlerde "kışkırtıcı ve nefret içeren açıklamalar" yapmakla suçlandığı davada 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Lissu'ya 2017'de yöneltilen suçlamalarla ilgili davanın, Tanzanya genel seçimlerinden hemen sonra açılması dikkati çekti.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce 2017'de vurularak ağır yaralanan Lissu, tedavi ve rehabilitasyon için Belçika'ya götürülmüştü.
Tanzanya genel seçimlerine katılabilmek için temmuz ayında Tanzanya'ya dönen Lissu, Devlet Başkanı Dr. John Pombe Magufuli karşısında 28 Ekim'de yapılan seçimi kaybederek ikinci olmuştu.

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