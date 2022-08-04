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Tansiyonu yükselten açıklama: Kosova Sırbistan’ın parçasıdır

#Sırbistan#Kosava#Aleksandar Vucic
Tansiyonu yükselten açıklama: Kosova Sırbistan’ın parçasıdır

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’nın bağımsız bir ülke olmadığını savunarak, uluslararası hukuka göre Sırbistan’ın bir parçası olduğu iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Sırbistan Radyo ve Televizyonu’nda katıldığı programda, pazar akşamı Kosova ile sınırda yaşanan gerilimi değerlendiren Vucic, ‘felaketin eşiğinden dönüldüğünü’ söyledi.

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Vucic, “En kötü senaryonun önüne geçildi. Bazıları belli ki Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını fırsat olarak görmek istiyor” diye konuştu. Kosova’nın bağımsız bir ülke olmadığını savunan Vucic, “Dolayısıyla Kosova’ya saldırı diye bir şey söz konusu olamaz. Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan’ın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Kosova hükümeti, sınırdan geçişlerde, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini duyurunca pazar akşamı sınırda tansiyon yükselmişti.

 

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#Sırbistan#Kosava#Aleksandar Vucic

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