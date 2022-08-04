Tansiyonu yükselten açıklama: Kosova Sırbistan’ın parçasıdır

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Vucic, “En kötü senaryonun önüne geçildi. Bazıları belli ki Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını fırsat olarak görmek istiyor” diye konuştu. Kosova’nın bağımsız bir ülke olmadığını savunan Vucic, “Dolayısıyla Kosova’ya saldırı diye bir şey söz konusu olamaz. Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan’ın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Kosova hükümeti, sınırdan geçişlerde, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini duyurunca pazar akşamı sınırda tansiyon yükselmişti.