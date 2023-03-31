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Tansiyonu yükselten açıklama! 'Batı hazırlık yapıyor, ülkemizi işgal edecekler'

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#Belarus#Lukaşenko#Rusya
Tansiyonu yükselten açıklama Batı hazırlık yapıyor, ülkemizi işgal edecekler
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 13:52

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Batı'nın hazırlık yaptığını ve Beyaz Rusya'yı işgal etmeye çalıştığını öne sürdü. Nükleer bir üçüncü dünya savaşının "ufukta belirdiği" konusunda uyarıda bulunan Belaruslu lider, "Moskova yönetimi Rusya'nın parçalanması tehdidini hissederse en korkunç silahı kullanacak. Buna izin verilemez' dedi

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşını bir yılı geride bıraktı. Dünyanın gözü hala bölgeden gelecek 'müzakere' umutlarındayken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın müttefiki olarak bilinen Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko tansiyonu yükselten bir açıklama yaptı.

"BATI İŞGAL HAZIRLIĞINDA"

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, Lukaşenko hiç bir kanıt sunmadan Batı'nın Beyaz Rusya'yı yok etmek istediğini ve bir işgal hazırlığında olduğunu öne sürdü.

"Batı Polonya sınırında askeri hazırlık içerisinde, Beyaz Rusya'yı işgal etmeye hazırlanıyor" diyen Belaruslu lider, "Sözlerime güvenin, sizi aldatmıyorum" ifadesini kullandı.

Tansiyonu yükselten açıklama Batı hazırlık yapıyor, ülkemizi işgal edecekler

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UFUKTA BELİRDİ

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Lukaşenko ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında "ABD ve uydularının çabaları sonucu, Ukrayna'da tam ölçekli bir savaş başlatıldı" dedi ve Kiev'in Rus birliklerine karşı bir karşı saldırı başlatması durumunda müzakerelerin imkansız hale geleceğini öne sürdü.

NATO'nun Kiev'e verdiği destek nedeniyle nükleer bir üçüncü dünya savaşının "ufukta belirdiği" konusunda uyarıda bulunan Belaruslu lider, Rusya'nın Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma planlarının bir şantaj değil, ulusunu Batı'ya karşı 'korumak' için bir şans olduğu konusunda ısrar etti.

Tansiyonu yükselten açıklama Batı hazırlık yapıyor, ülkemizi işgal edecekler

"RUSYA EN KORKUNÇ SİLAHI KULLANACAK"

Lukaşenko bugün Batı medyasında geniş yankı uyandıran konuşmasında, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya yenilmekten korkması durumunda nükleer silahları devreye sokmak zorunda kalacağını belirterek, 'Bir nükleer gücü yenmek imkansızdır. Moskova yönetimi Rusya'nın parçalanması tehdidini hissederse en korkunç silahı kullanacak. Buna izin verilemez' dedi

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI, Rusya'DAN YANIT GELDİ

Moskova ile Kiev arasında 'önkoşulsuz' görüşmeler için çağrıda bulunan Lukaşenko, "Güvenlik ve diğer konular önkoşul olmaksızın müzakere masasında çözülebilir, çözülmelidir. Bu yüzden ateşkes çağrısında bulunma riskini alıyorum" dedi.

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in müzakere ve ateşkes çağrısını önümüzdeki hafta değerlendireceğini belirtti.

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#Belarus#Lukaşenko#Rusya

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