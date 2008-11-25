Tanrı mı UFO'lar mı araştırması

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Doğaüstü olayları konu alan popüler TV dizisi X-Files’ın DVD versiyonu için yapılan bir araştırmaya göre, UFO, yaratık, hayalet gibi fantastik kavramların gerçekliğine inanan insanların sayısı Tanrı’ya inananlardan çok! 3 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada Tanrı’ya inananların oranı yüzde 54, UFO gibi fantastik şeylere inananların sayısı ise yüzde 58 çıktı.

Araştırmacılar kadınların erkeklere nazaran doğüstü şeylere daha fazla inanma eğiliminde olduğunu ve medyumlara daha çok gittiklerini söyledi. 3 bin katılımcının yaklaşık üçte biri de hayalet ve yaratıkların kendi inanç sistemlerinin temeli olduğunu bildirdi.



İngiltere’de geçenlerde kamuya açıklanan Savunma Bakanlığı’na ait gizli arşivlerde ’neredeyse UFO’lara çarpan yolcu uçaklarından, yaratıkların kaçırdığı’ kişilerden bahsediliyordu. Arşivler’de ’tuhaf yaratıklar’ gören insanlar olduğudan söz ediliyordu.