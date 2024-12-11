‘Tanklar Şam’a dayandı’ iddiası... İsrail Suriye ordusunu imha ediyor

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SURİYE’de muhalif güçlerin 27 Kasım’da başlattığı saldırı sonucunda Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından tüm dünya ülkede geçiş sürecinin nasıl yaşanacağına odaklanmışken, buradaki krizi fırsat bilen İsrail, Suriye genelinde Esad yönetiminden kalan askeri altyapıyı vuruyor. Akdeniz kıyısındaki Lazkiye’den Türkiye sınırındaki Kamışlı’ya başkent Şam’dan doğudaki Deyrizor’a kadar ülke genelindeki askeri radar sistemleri, mühimmat depoları, savaş gemilerini hedef alan İsrail, rejimden geriye kalan askeri altyapıyı imha ediyor. Ayrıca önceki gün Golan Tepeleri’ndeki işgali genişleterek silahtan arındırılmış tampon bölgeye giren İsrail ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü ve Şam’a 25 km uzaklığa ulaştığı iddia ediliyor.

GEREKÇELERİ GÜVENLİK

İsrail ordusu ‘Bashan Arrow’ adını verdiği operasyonla, Esad rejiminden geriye kalan tüm askeri gücü yok etme planını yürürlüğe koydu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, hava saldırılarının “İsrail devletinin ve vatandaşlarının güvenliği için” gerçekleştirildiğini açıkladı. Saar, “Bu nedenle, cihatçı radikallerin eline geçmemesi için stratejik silah sistemlerini, kimyasal silah kapasitelerini, uzun menzilli füzeleri ve roketleri hedef aldık” ifadelerini kullandı.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre İsrail ordusu Suriye genelinde 350’den fazla askeri noktaya saldırı düzenledi. İsrail ordusu söz konusu saldırılarda havaalanları ve depoları, uçak filoları, radarlar, askeri sinyal istasyonları, savaş gemileri, askeri araştırma tesisleri, limanlar, silah ve mühimmat depoları da dahil olmak üzere Suriye’deki en önemli askeri tesisleri imha etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, rejim askeri varlığının yüzde 80’inin imha edildiği belirtildi.

‘BİRKAÇ GÜNE YOK OLUR’

İsrail saldırılarında Şam’ın Barzeh bölgesindeki bir askeri araştırma tesisinin hedef alındığı bildirildi. 2018 yılında ABD tarafından da vurulan tesiste rejimin kimyasal silah ürettiği iddia ediliyor. Onlarca helikopter ve savaş uçağının konuşlu olduğu Şam dışındaki Mezzeh askeri hava üssü dahil olmak üzere ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı’daki bir askeri hava üssü, Humus kırsalındaki Şinşar hava üssü ve Şam’ın güneybatısındaki Arkba hava üssü İsrail ordusunun hedefi oldu. İsrail donanmasından atılan füzelerle de Lazkiye’de bulunan Suriye donanmasına ait 15 gemi batırıldı. Saldırılarda büyük miktarda silah, füze, mühimmat, tank, helikopter ve uçak imha edildiği belirtilirken, İsrail medyasında yer alan haberlere göre güvenlik yetkilileri saldırıların bu yoğunlukta devam etmesi halinde tüm Suriye ordusunun birkaç gün içinde tamamen imha edileceğini öngörüyor.

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ŞAM’A MI GELİYORLAR

Öte yandan önceki gün Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleterek silahtan arındırılmış bölgeye giren İsrail ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü ve Şam’a 25 km mesafeye geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İki bölgesel güvenlik kaynağı ve bir Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail birliklerinin başkent Şam’ın 25 km güneybatısındaki Katana’ya ulaştığını iddia etti. Ancak İsrail tarafından bu iddialara yalanlama geldi. Önce İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail birliklerinin Şam’a doğru ilerledikleri iddialarının doğru olmadığını” belirterek, “Ordu güçleri İsrail sınırını korumak amacıyla şu anda tampon bölgedeki savunma pozisyonlarında ve sınıra yakın noktalardadır” ifadelerini kullandı. İsrail, Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişlettiği bölgeyi “geçici olarak ve güvenlik gerekçesiyle” işgal ettiğini duyurmuştu.

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CENTCOM KOMUTANI APAR TOPAR SURİYE’YE GİTTİ

ABD Merkez Kuvvetler CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “10 Aralık’ta General Erik Kurilla, Suriye’deki çeşitli üslerde ABD komutanlarını, askerlerini ve DEAŞ ile mücadele ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri’ni ziyaret etti. Kuvvet koruma önlemleri, hızla değişen durum ve DEAŞ’ın mevcut durumu istismar etmesini önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında birinci elden bir değerlendirme aldı” denildi.

NETANYAHU YOLSUZLUKTAN HÂKİM KARŞISINDA: ‘İDDİALAR SAÇMALIK’

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek üzere dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Netanyahu’ya destek vermek için çok sayıda bakan ve milletvekilinin duruşmaya katıldığı bildirildi. Hakkındaki suçlamaları “büyük bir saçmalık ve adaletsizlik” olarak nitelendiren İsrail Başbakanı, ifadesinin “7 cephede savaş verirken” alındığını, kendisi kritik ulusal meselelerle uğraşırken basının olumsuz haberler yaydığını öne sürdü.

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PURO, ŞAMPANYA, TAKI

Netanyahu, İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddialarına ilişkin, “Bazen bir puroyla oturuyorum ve hepsini içemiyorum çünkü toplantılar arasında içiyorum. Şampanyadan nefret ediyorum, içemiyorum” ifadelerini kullandı. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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TÜRKİYE İSRAİL’İ KINADI

TÜRKİYE, İsrail’in Suriye arasındaki tampon bölgeye girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini kınayan bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “ İsrail’in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz.”

BM: İSRAİL SON VERMELİ

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen “İsrail saldırılarının” durdurulmasını istedi. Pedersen, “İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını görüyoruz. Buna son verilmesi gerekiyor” dedi. İran da İsrail’in Suriye’nin altyapısına yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu etkili önlemler almaya çağırdı.

PKK/YPG DEYRİZOR’DAN İTİLDİ İDDİASI

ESAD rejimini deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG’yi çıkarırken dün kritik bir gelişme yaşandı. Deyrizor Askeri Konseyi, YPG/PKK’dan ayrılarak Suriye Milli Ordusu’na (SMO) katılacağını duyurdu. Öte yandan SMO ile birlikte muhalif grupların dün gece Deyrizor’u PKK/YPG unsurlarından temizlediği iddia edildi.