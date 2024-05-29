Tanklar Refah şehir merkezinde... İsrail’den yine çadırkenti katliamı: 21 ölü

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46 kişinin öldürüldüğü Refah saldırısına dünyadan kınama ve tepki yağarken, İsrail ordusu yine on binlerce kişinin sığındığı El Mavasi’deki çadırkenti hedef aldı. Saldırılardan kaçan Filistinlilere “güvenli bölge” olarak gösterilen Refah’a komşu Mavasi’ye yönelik hava saldırısında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

MISIR’I KIZDIRACAK HAMLE

Öte yandan İsrail tankları dün Refah’ın kent merkezine kadar ulaştı. Bölge sakinleri, şehrin merkezindeki simgesel yapılardan biri olan El Avda Camii yakınında konuşlanan İsrail askerleri ve Hamas arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi. İsrail basını Refah’ın yaklaşık yüzde 40’nın ordu kontrolüne geçtiğini belirtti. Bölgede görev yapan 4 tugaya ek Bislach Tugayı’nın da takviye olarak gönderildiğini duyuran ordu, Hamas’ın kullandığı tünel ve mühimmat depolarına dair istihbarat alınmasının ardından Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru boyunca faaliyet gösterildiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce defalarca Gazze-Mısır sınırı boyunca 14 km uzanan koridorun İsrail kontrolüne geçmesi gerektiğini söylemiş; Kahire yönetimi sert tepki göstermişti.

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ÇALIŞAN TEK HASTANE KALDI

Pazar günü yapılan saldırıda 46 kişinin hayatını kaybettiği, İsrail ordusu tarafından “güvenli bölge” olarak gösterilen Tel Al Sultan’ın hâlâ ağır bombardıman altında olduğu belirtildi. Topçu ateşinin ulaştığı Kuveyt Hastanesi’nin hizmet dışı kaldığını bildirirken, Refah’ta faaliyet gösteren tek tıbbi tesis olarak Tel Al Sultan doğum hastanesi kaldı. Bu arada Birlemiş Milletler Filistin ajansı UNWRA, Refah’tan kaçan Filistinlilerin sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı.

İSRAİL’DEN YENİ ANLAŞMA TEKLİFİ

İsrail’in arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD’ye Gazze’de ateşkes ve rehine takasıyla ilgili “güncellenmiş bir teklif” sunduğu bildirildi. İsrailli Walla haber sitesine göre, yeni teklif geçen hafta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan müzakerelerde İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın başkanı David Barnea tarafından detaylandırıldı. İsrail’in, “Gazze’de kalıcı ateşkes talebini tartışmaya” açık olduğu ve ilk aşamada serbest bırakılacak canlı rehinelerin sayısı konusunda öncekilere göre daha esnek davrandığı belirtildi. Sonuçsuz kalan önceki tur görüşmelerde, İsrail, Hamas’tan 40 kişilik bir rehine grubunu serbest bırakmasını istemiş, ancak Hamas elinde bu sayıda sağ rehine olmadığını bildirmişti. 7 Ekim’de 252 İsrailliyi rehin alan Hamas’ın elinde hâlâ yaklaşık 130 rehine bulunduğu tahmin ediliyor.

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ÖLÜ SAYISI EN AZ 200

Pazar günü Refah’a düzenlenen saldırıda en az 46 kişi ölmüştü. BM Yakın Doğu’daki UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, can kaybının en az 200 olduğunu bildirdi.