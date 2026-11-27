Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan tankerin karıştığı kazanın ardından çıkan yangın faciaya yol açtı. Alevlerin çevredeki araçlara sıçraması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu belirtilen otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre petrol ürünleri taşıyan tanker, seyir halindeyken devrildi ve ardından alev aldı. Yangın kısa sürede çevredeki araçlara yayılarak büyük bir faciaya dönüştü. Başsavcılık açıklamasına göre, tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü, saatte yaklaşık 112 kilometre hızla ilerlediğini, şerit değiştirip sollama yaptığı sırada aracının tankere çarptığını itiraf etti. Çarpışmanın ardından tankerin lastiklerinden biri patladı, araç devrilerek beton bariyere çarptı. Tankerden sızan benzinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Sürücü gözaltına alınırken olayda 27 otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA ÖRNEĞİ ALINIYOR

Yangının ardından bölgeye 39 ambulans sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cenazelerden DNA örnekleri alınmaya başlandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, Başbakan Mustafa Medbuli ise kazanın nedenlerinin araştırılması için talimat verdi. Türkiye kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yolladı.