Tanışmak için her şeyini sattı! Hayatının şokunu yaşadı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Brezilya'da yaşayan 49 yaşındaki inşaat işçisi Edimar Rocha Martins, sosyal medyada tanıştığını düşündüğü kadınla yeni bir hayat kurmak için her şeyini geride bıraktı. Eşyalarını satan ve 2 bin 100 kilometreden fazla yol kat ederek buluşma umuduyla Belo Horizonte'ye giden Martins, hayatının şokunu yaşadı. Birlikte yaşamayı hayal ettiği Jéssica Oliveira'nın gerçek bir kişi değil, yapay zekayla oluşturulmuş sanal bir karakter olduğu ortaya çıktı.

EŞYALARINI SATTI, 36 SAATLİK YOLCULUĞA ÇIKTI

Brezilya'nın Maranhão eyaletindeki Imperatriz kentinde yaşayan Martins, sosyal medyada “Jéssica Fazendeira” (Çiftçi Jéssica) adıyla tanınan kadının paylaşımlarından etkilendi. Facebook ve Kwai platformlarında yayımlanan videolarda Jéssica, Minas Gerais eyaletindeki bir çiftlikte yaşayan ve hayatını paylaşacağı bir erkek arayan kadın olarak tanıtılıyordu.

Haberin Devamı

300 binden fazla takipçisi bulunan hesapta yayımlanan videolar, Jéssica'nın gerçek bir kadın olduğu izlenimini veriyordu. Sanal karakter, kendisiyle birlikte çiftlikte yaşayacak erkeğin maddi ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çalışmak zorunda kalmayacağını söylüyordu.

Bu paylaşımlara inanan Martins, birlikte yeni bir hayat kurma umuduyla eşyalarını sattı. 9 Ekim'de otobüse binen Brezilyalı adam, yaklaşık 36 saat süren yolculuğun ardından 11 Ekim'de Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'ye ulaştı.

Ancak Martins, Jéssica'nın tam olarak nerede yaşadığını bilmiyordu ve kendisiyle iletişim kuramıyordu. Yanında taşıdığı fotoğrafları kent sakinlerine göstererek kadını aramaya başladı. Sonuç alamayınca yerel radyo istasyonu Rádio Itatiaia'dan yardım istedi.

RADYO İSTASYONUNDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Martins'in aradığı kadının gerçek olmadığı, yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş bir karakter olduğu radyo çalışanları tarafından kendisine anlatıldı. Böylece binlerce kilometre yol kat ederek yeni bir hayat kurmayı uman adam, bütün hayallerinin sanal bir karakter üzerine kurulduğunu öğrendi.

Yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Martins, annesinin ölümünden sonra büyük bir yalnızlık hissettiğini ve hayatında yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Martins, Rádio Itatiaia'ya verdiği röportajda, “Yalnızlıktan daha kötü bir şey var mı?” diye sordu. Annesinin ölümünün ardından yaşadığı kederin kendisini yeni bir aşk aramaya yönelttiğini belirten adam, Jéssica'yla karşılaşmasını hayatını değiştirebilecek bir fırsat olarak gördüğünü anlattı.

SANAL KARAKTERİN HESABI TİCARİ AMAÇLA AÇILMIŞ

Olayın basına yansımasının ardından Jéssica'nın sosyal medya hesabını yöneten kişi de açıklama yaptı. Hesap yöneticisi, karakterin yapay zekayla oluşturulduğunu doğruladı ancak Martins'le kişisel bir iletişim kurduğunu veya onu Belo Horizonte'ye davet ettiğini reddetti.

Açıklamaya göre hesap, takipçi sayısını ve izlenmeleri artırmak, çevrim içi ürün satışlarını desteklemek amacıyla oluşturuldu. Jessica'nın bir erkeği çiftliğinde birlikte yaşamaya davet ettiği izlenimini veren videoların da dikkat çekmek için hazırlandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Hesabı yöneten kişinin kimliği açıklanmadı. Martins'in hesap sahibiyle özel mesajlaşıp mesajlaşmadığı veya videolardaki ifadeleri kendisine yönelik bir ilişki teklifi olarak yorumlayıp yorumlamadığı ise netlik kazanmadı.

Mevcut bilgiler, Martins'in kasıtlı bir dolandırıcılığın hedefi olduğunu kesin olarak ortaya koymuyor.

EVE DÖNMEK İÇİN BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Martins, gerçeği öğrendiğinde hem aradığı kadını bulamamış hem de yolculuk için sahip olduğu parayı harcamıştı. Yabancısı olduğu kentte kalan ve evine dönmek için yeterli parası bulunmayan adam, yerel yetkililerden yardım istedi.

Belo Horizonte Belediyesinin sosyal destek birimi, Martins'in doğduğu Tocantins eyaletine dönebilmesi için otobüs bileti sağladı. Böylece 49 yaşındaki adam, yeni bir hayat kurma umuduyla geldiği kentten ayrılmak üzere yeniden yola çıktı.

Haberin Devamı

Öte yandan Martins'in sosyal medyada karşılaştığı kurgusal karakterler nedeniyle başka bir kente giden tek kişi olmadığı da ortaya çıktı. Yaşanan olay, yapay zeka tarafından oluşturulan gerçekçi sosyal medya profillerinin insanları nasıl yanıltabileceğini bir kez daha gündeme getirdi.