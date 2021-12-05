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Tamirat yapan tesisatçı buldu... Kilise duvarından yüzbinlerce dolar çıktı!

#ABD#Lakewood Kilisesi#Duvar
Tamirat yapan tesisatçı buldu... Kilise duvarından yüzbinlerce dolar çıktı

ABD'nin tanınmış kiliselerinden biri olan Houston eyaletindeki Lakewood'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kilisede tamirat yapan bir tesisatçının duvarın içinde saklanmış olarak bulduğu yüzbinlerce dolar herkesi şaşkına çevirdi.

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Televizyonda yaptığı yayınlarla tanınan ve aynı zamanda çok satan kitapları da bulunan Televangelist vaiz Joel Osteen'in yönettiği Lakewood Kilisesi geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir olaya şahit oldu.

Kilise binasında tamirat işlerini yapan bir tesisatçı bozuk bir tuvaleti onarırken kırdığı duvar fayanslarının altına saklanmış yüzlerce zarf buldu. Bu zarfların içinde ise yüzbinlerce dolar nakit para ve çek doluydu. Tesisatçı yaşadıklarını katıldığı bir radyo programında anlattı.

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda duvardan çıkan zarfların çinde 400 bin dolar değerinde çek ve 200 bin dolar nakit para bulan tesisatçının durumu bildirmesi üzerine Houston polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tamirat yapan tesisatçı buldu... Kilise duvarından yüzbinlerce dolar çıktı
Houston'da bulunan Lakewood Klisesi

Bulunan paranın 2014 yılında kilisede gerçekleşen bir soygunda çalınan para olduğu düşünülüyor. Çeklere atılan tarih kilise tarafından bildirilen soygunun tarihiyle örtüşüyor: 9 Mart 2014 tarihinde yaşanan soygunda kiliseye bağışlanan ve bir kasa içinde saklanan 600 bin doların çalındığı polise bildirilmiş ancak bu büyük miktardaki paradan bugüne kadar haber çıkmamıştı.

Polis yetkilileri tesisatçı tarafından bulunan paranın kiliseye teslim edildiğini ancak konuyla ilgili soruşturmanın ve bu miktardaki paranın neden kilise içindeki tuvalete saklandığı ve yıllardır nasıl fark edilmeden orada durduğunun araştırılacağını açıkladı.

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Kiliseyi eşi Joel Osteen'le birlikte işleten Victoria Osteen yaptığı açıklamada tesisatçıya minnettar olduğunu söyleyerek "Dünyadaki en dürüst kişilerden biri olmalı. Hiçbir güvenlik kamerasının bulunmadığı bir tuvaletten söz ediyoruz. Paranın bir kısmını cebine atabilirdi ama o hemen olayı bildirdi" ifadelerini kullandı.

Tamirat yapan tesisatçı buldu... Kilise duvarından yüzbinlerce dolar çıktı
Vaiz Joel Osteen ABD'nin en tanınmış Televangelist vaizlerinden biri

Joel Osteen, televizyon yayınlarında ekran başına milyonlarca izleyici toplayarak kilisesinin cemaatini giderek büyütüyor ve yüksek izlenme rakamlarıyla birlikte gelirlerini de her geçen gün artırıyor.

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