Tam tahıllı gıdalar kalbi koruyor

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Araştırmaya göre günde yaklaşık 90 gram (üç ila altı porsiyon) tam tahıl tüketenlerde toplam kolesterol, kötü kolesterol (LDL), kan basıncı, vücut ağırlığı ve bel çevresi gibi kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili göstergelerde küçük ancak anlamlı iyileşmeler görüldü. Uzmanlar, yulaf ezmesi, esmer pirinç, tam buğday ekmeği, kinoa ve patlamış mısır gibi ürünlerin beslenmeye dahil edilmesini önerirken, yalnızca tam tahıllı gıdalar tüketmenin yeterli olmadığına ve dengeli beslenmenin önemine de dikkat çekti. Marketlerde satılan “çok tahıllı” veya “tam tahıllı ile yapılmış” ibareli bazı ürünlerin büyük ölçüde rafine un içerebildiği belirtilerek, alışveriş sırasında içindekiler listesinin kontrol edilmesi ve ilk sırada tam tahıl bulunan ürünlerin tercih edilmesi tavsiye edildi.