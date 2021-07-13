Hem ağlatan hem gülümseten bir haber... 'Beni acaba hatırlar mı?'

Fotoğraf: Lehigh Country Humane Society

Aisha Nieves, iki yıl kadar önce çok üzücü bir kayıp yaşadı. Canından çok sevdiği köpeği Kovu kayboldu.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Allentown şehrinde yaşayan Aisha ve Kovu'yu görenler, neden köpekler için "insanın en iyi dostu" dendiğini çok iyi anlıyordu. Kovu daha 7 haftalıkken sahiplenilmişti ve Aisha'nın bebeği gibiydi. Her yere beraber gidiyorlar, her gece birlikte uyuyorlardı.

Bir pit bull-rottweiler kırması olan ve adını animasyon filmi 'Aslan Kral'daki bir karakterden alan Kovu ve Aisha'nın hayatları Mayıs 2019'da Kovu 5 yaşındayken değişti.

HER ŞEY BİR TRAFİK KAZASIYLA BAŞLADI

Birkaç hafta önce bir otomobil Aisha'nın evinin çitine çarparak köpeğin geçebileceği büyüklükte bir delik açılmasına yol açmıştı.

Ancak Kovu o güne kadar hiç evden kaçmadığı ya da yanında Aisha olmadan dışarı çıkmadığı için ebeveyninin gönlü rahattı.

Bir gün Aisha akşamüstü eve döndüğünde kapıdan içeri adımını atar atmaz bir tuhaflık olduğunu fark etti. Normalde Kovu Aisha'yı kapıda karşılar, içeri girer girmez etrafında dönmeye başlardı ama bu kez evde hiç hareket yoktu.

Aisha evin her yerini aradı ama Kovu'nun izini bulamadı. Ardından bir hafta boyunca da Allentown'u dolaştı ama yine bir sonuç elde edemedi.

O dönemde Aisha bebek bekliyordu. Yaşadıklarını Associated Press haber ajansına, "Küçük oğluma dört aylık hamileydim. Çok duygusal olduğum bir dönemdi. Sürekli ağlıyordum. Hep en kötüsü aklıma geliyordu. Birilerinin Kovu'yu kaçırdığını ya da canını yaktığını düşünüyordum. Tarumar olmuştum. Kovu her şeyde, kalp kırıklıklarında, iyi ve kötü zamanlarda hep benimleydi" sözleriyle anlatan Aisha, köpeğinin gittiğini kabul etmekte zorlandığını söyledi.

KOVU HAFTALARCA SOKAKTA YAŞADI

Kaza sonrası açılan delikten kaçan Kovu ise kaybolup evine dönemeyince hayatını sokakta sürdürmek zorunda kaldı.

Evde yaşamaya alışkın olan Kovu için hayat artık çok zordu. Bulabildiğini yiyor, yatabildiği yerde uyuyordu. Bunun sonucunda pire kaptı, arka tarafındaki tüyleri döküldü ve vücudunda tehlikeli seviyede enflamasyon oluştu.

Ancak bir noktada Kovu'nun şansı döndü. 8 Haziran günü, Lehigh County İnsani Yardım Kuruluşu'nun görevlileri tarafından perişan halde sokakta bulundu ve barınağa götürüldü.

Barınaktaki gönüllüler, Kovu'yu Ash diye isimlendirdiler ve ona yeni bir hayat verdiler. sokakta yaşadığı günlerden kalan pireler ve vücudundaki enflamasyon özel bir şampuanla ve antibiyotiklerle tedavi edildi.

Dört ayın sonunda sağlığına kavuşan Kovu, yeni ailesini bulmak için artık hazırdı. 25 Ekim tarihinde yeni ailesi artık Ash diye bilinen Kovu'yu barınaktan alıp eve götürdü.

Diğer tarafta Aisha, Kovu'yu arama çabalarından vazgeçmiyordu. En sonunda Lehigh County İnsani Yardım Kuruluşu'nun barınağına başvurduğunda her şey için çok geçti çünkü Kovu'ya yeni bir aile bulunmuştu.

Ancak hikaye burada bitmedi.

PANDEMİ KOVU'NUN YENİ AİLESİNİ DE ETKİLEDİ

Kovu yeni ailesine kavuştuktan kısa bir süre dünya nesillerdir görülmemiş bir pandemiyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kişinin ölümüne, çok daha fazlasının sağlığını kaybetmesine yol açan pandemi hem ülkelerin hem de bireylerin ekonomik durumlarına da ağır darbeler vurdu.

Kovu'nun yeni ailesi de Covid-19 nedeniyle ekonomik durumu bozulanlardandı. Aile, Kovu'yu sahiplendikten iki yıl kadar sonra evlerini boşaltmak, bu nedenle köpeği yeniden barınağa bırakmak zorunda kaldı.

Bu yıl 12 Haziran'da, Kovu, Lehigh County İnsani Yardım Kuruluşu'nun barınağına geri döndü ve yeniden aile arayışı başladı.

Aynı dönemde Aisha da yeni bir hayvan sahiplenme zamanının geldiğine karar vermişti. Hayvan barınaklarının internet sitelerinde dolaşıyor ömürlük yuva olacağı köpeği arıyordu.

Bu aramalar sırasında fotoğraflara bakarken tanıdık bir yüzle karşılaştı. Karşısında pit bull-rottweiler kırması bir köpek vardı. Adı Ash'ti ama oldukça tanıdık görünüyordu.

Aisha, "Önce 'Yok canım, o olamaz' dedim. Ama bir yandan da çok heyecanlanmıştım. Ellerim titriyordu. Ama daha sonra bir şeyi fark ettim" diye konuştu.

YARA İZİNİ GÖRÜNCE EMİN OLDU

Köpeğin sağ gözünün üzerinde küçük bir yara izi vardı. İzi gören Aisha, bu köpeğin Kovu olduğundan emin oldu. Bebeği yuva arıyordu ve birbirlerini bir kez daha bulmuşlardı.

Hemen Lehigh County İnsani Yardım Kuruluşu'nu aradı ve barınaktaki köpeklerden birinin kendisinin 2 yıl önce kaybolan köpeği Kovu olduğunu bildirdi ve köpeğini geri almak için hangi belgeleri getirmesi gerektiğini sordu.

Lehigh County İnsani Yardım Kuruluşu görevlisi Julie Huber, sonrasını CNN'e şu sözlerle anlattı:

"Köpeğin eski ebeveyni olduğunu kanıtlayan belgeleri gösterdikten sonra Aisha köpeği ziyarete geldi. Bir araya geldikleri an, Ash'in gerçekten de Aisha'nın yıllar önce kaybolan sevgili köpeği Kovu olduğuna dair hiç kimsenin şüphesi kalmadı."

Gerçekten de Kovu, Aisha'yı görür görmez tanıdı. İkilinin birbirlerine kavuştukları anda, Kovu'nun mutluluğu görülmeye değerdi. Kovu tasmasının ucunda çırpınıyor, kendisini tutan barınak görevlisinin elinden kurtulup Aisha'ya koşmak için var gücüyle çabalıyordu.

BİR ANDA SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR

Aslına bakılırsa Aisha, yıllardır görmediği Kovu'nun kendisini tanımayacağından endişe ediyordu. Ama iki dost, sanki biraz önce ayrılmış gibiydi.

Aisha, yerel televizyon kanallarından WFMZ'ye yaptığı açıklamada, 18 Haziran tarihinde birbirlerine kavuştukları anda, Kovu'yla göz teması kurduklarını ve patili dostunun kendisini görür görmez kuyruğunu sallamaya başladığını söyledi.

Aisha, "Çok gergindim" dedi. "Terliyordum. Ellerim titremeye başlamıştı. Beni hatırlamayacağını düşünüyordum çünkü çok zaman geçmişti. Orada oturup Kovu'yu getirmelerini bekledim. Sonra bir an kafamı kaldırıp baktığımda göz göze geldik ve kuyruğunu salladığını gördüm"

Aisha şöyle devam etti:

"Koridorun başında beni gördüğü anda sevinçle havlayıp ciyaklamaya başladı. Üzerime atlayıp beni öpmeye çalışıyordu. Bir anda kucağıma atladı. Sarılıp birbirimizi öpmeye başladık. Kucağıma oturdu. Ona, 'Evet dostum, eve gidiyorsun' dedim. 'Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm. Seni bir daha asla kaybetmeyeceğim'. Onu çok seviyorum. Yeniden hayatımda olduğu için çok mutluyum."

Lehigh County İnsani Yardım Kuruluşu'nun Facebook sayfasındaki paylaşımında da, "Uzun zamandır kaybettiği annesini gören Kovu, önce utangaç ve korkmuş haldeydi ama sonra hayatımızda duyduğumuz en heyecanlı çığlığı attı" ifadeleri kullanıldı. Aisha ve Kovu barınakta bir araya geldikten ve görenleri duygulandıran kavuşma dakikalarının ardından ikili evlerine döndü.

Huber ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Kavuştuklarındaki mutlulukları inkâr edilemezdi. Gören herkesin de kalplerini ısıttılar" dedi ve ekledi: "Kovu'nun Aisha'yı hatırlaması ve görüştüklerinde verdiği tepkiler, ikilinin kavuşmasını daha da unutulmaz hale getirdi. İnsanın tüylerini diken diken eden bir andı."

ÇOK NADİR AMA ŞAŞIRTICI DEĞİL

Lehigh County İnsani Yardım Kuruluşu'nun yetkililerinden Deirdre Snyder ise Associated Press'e yaptığı açıklamada, bu kadar uzun zamandan sonra ailesiyle buluşan köpeklerle çok nadir karşılaştıklarını, ama köpeklerin uzun aradan sonra ailelerini tanımalarının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Snyder, "Köpeklerin inanılmaz bir koku duyusu vardır ve karşılarındaki kişiyi muhtemelen ilk olarak bu yolla tanırlar. İnternette uzun süre cephede savaştıktan sonra evlerine dönen askerlerin köpeklerine kavuştukları anların çok sayıda videosuyla karşılaşıyoruz. O videolardaki köpekler de Kovu'nun Aisha'yı gördüğü anda verdiği tepkiyi veriyor" dedi.

Yetkililer, evcil hayvanlara çip takılmasının da böyle durumlarda önemli olduğunu hatırlattı. Zira çip ya da benzeri bir takip cihazı taşıyan hayvanların, kaybolduklarında bulunmaları çok daha kolay ve muhtemel oluyor.

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