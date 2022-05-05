Tam dokuz bebek dünyaya getirdi! Bakın bir yıllık bakım masrafı ne kadar tuttu?

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Geçtiğimiz yıl sahip oldukları 9 bebek ile dünya rekoru kıran 36 yaşındaki Kader Arby ve 27 yaşındaki eşi Halima Cisse İngiliz Dailymail Gazetesi'ne bebekleri ile geçen ilk yıllarını anlattılar. Her bebeğin benzersiz bir kişiliğe sahip olduğunu belirten çift bebeklerden bazılarının daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu bazılarının ise daha çabuk üzüldüğünü anlattı.

BEŞİ KIZ, DÖRDÜ ERKEK

Doğumdan yaklaşık 5 ay sonra solunum cihazından çıkarılan bebekler şimdi Kazablanka'daki bir dairede anneleri ve hemşireleriyle birlikte sağlıklı ve mutlular.

Beşi kız, dördü erkek toplam 9 bebek ilk yaş günü pastalarını üflediler bile. Anne Halima doğum günü için erkek çocuklarına smokin giydirirken kız çocuklarını da renkli taçlarla süsledi.



Bebeklerin birinci yaş günü

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HANGİ İNSANOĞLU 9 BEBEĞİ AYNI ANDA EMZİREBİLİR?

Mali ordusunda görev yapan baba Arby bebek bezi değiştirmenin kendi alanı olmadığını söyleyerek hemşirenin bu konuda kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Çift bebeklerin doktor tavsiyesi ile başından beri biberonla beslendiğini belirtirken baba "Zaten hangi insanoğlu 9 bebeği aynı anda emzirebilirdi ki" sözleri ile bebeklerin bakımının ne kadar zor olduğuna dikkat çekti.



Baba Arby karşılaştığı en büyük zorluğun çocukların hepsini aynı anda uyutabilmek olduğunu söylüyor.



Günümüzde tek bir bebeğin bakımı bile büyük bir meydan okuma gibi görünürken genç çift 9 bebeğe aynı anda bakıyor, Mali hükümeti de bu konuda anne babayı yalnız bırakmamış.



Günde 100 bebek bezi tüketen ve altı litre süt içen bebekler 5 ay boyunca hastanede bakıldı. Bebeklerin toplam bakım faturası şimdiden 1 milyon sterline yaklaşıyor ve bu faturanın büyük bir kısmı hükümet tarafından karşılanmış.

Doktorlar, Halima'nın karnının hamilelik sırasında tek başına yaklaşık 30 kg ağırlığında olduğunu tahmin ediyor.

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Anne Halima bundan sadece bir yıl önce, 10 doktor, 25 sağlık görevlisi ve 18 hemşireden oluşan bir ekip tarafından doğuma alınmış ve bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti.

Zorlu bir doğuma imza atan genç kadın geçirdiği kanama nedeni ile neredeyse hayatını kaybediyordu ancak doktorların doğru müdahalesi anne ve bebeklerin ayrılmasının önüne geçti.