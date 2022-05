Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Haberin Devamı

Takvimler 2020 yılının Mayıs ayını gösteriyordu. Yer Mexico City'nin en lüks mahallelerinden biri olan Polanco'ydu. Yoldan geçenlerin şahit olduğu görüntü ise akıl alacak gibi değildi: Bir apartman dairesinin balkonunda çırılçıplak bir kadın adeta histeriye kapılmış halde çığlık çığlığa yardım istiyordu.

Kadın aşırı sarhoş bir haldeydi, kendi kendine yürümesi bile imkânsızdı. Bu nedenle ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede cinsel organında penetrasyon izlerine rastlandı. Kolunda, dirseğinde ve dizinde çürükler, yanaklarından birinin iç kısmındaki yırtık dikkat çekti.

Kadın buluştuğu adamla herhangi bir fiziksel teması olduğunu ya da yardım istediğini hatırlamıyordu. Ama o apartman dairesine nasıl gittiğini biliyordu. Bir uygulama üzerinden tanışmış, bir açık hava AVM'sinde buluşmuşlardı. Adam bir şişe şarap almıştı. Kahve bardaklarından şarap içip sohbet etmişler, nihayetinde de sohbeti adamın evinde sürdürmeye karar vermişlerdi. Eve gidip ufak bir şeyler atıştırmışlar, birer kadeh daha şarap içmişlerdi. Sonrası kadının hafızasından tamamen silinmiş gibiydi.

Kadının bunları anlatması üzerine, ABD'nin Meksika Büyükelçiliği tarafından kiralanmış olduğu anlaşılan dairede yaşayan Brian Jeffrey Raymond isimli ABD'li gözaltına alındı. Aralarında yaşanan her şeyde kadının rızası olduğunu savunan Raymond, diplomatik dokunulmazlığını kullanarak bir sonraki gün serbest bırakıldı ve ABD'ye iade edildi. İki hafta Virginia'da karantinada kaldıktan sonra federal müfettişler tarafından sorgulanmayı kabul eden Raymond, onlara verdiği ifadede de kadınla yaşadıkları her şeyin rızaya dayalı olduğunu söyledi.

Ben bekâr bir adamım. Birçok kızla çıkıyorum. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi ve çok sakin bir insanımdır. Agresif değilim. O gece bir şeyler içtik ama aklının başında olmadığına ya da başka bir sorunu olduğuna dair hiçbir izlenim edinmedim. Brian Jeffrey Raymond'ın ifadesinden

KORKUNÇ GERÇEK TELEFONLARININ İNCELENMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Federal ajanlar Raymond'ın kişisel ve kurumsal cep telefonlarına el koydu. Telefonların yanı sıra, Raymond'ın dizüstü bilgisayarında ve bulut hesabında da incelemeler yapıldı ve Mexico City'de yaşanan olayın buzdağının sadece görünen ucu olduğu inanılmaz bir biçimde ortaya çıktı. Raymond, 2011 yılından (hatta belki daha da öncesinden) o güne kadar, Meksika'da ve ABD'de 20'den fazla kadını uyuşturucu madde vererek uyutmuş ve kadınlara tecavüz etmişti.

Bu da yetmezmiş gibi kadınların baygın halde fotoğraf ve videolarını çekip birer "hatıra" olarak saklamıştı. Ele geçirilen 500'den fazla görüntüde, kadınların bilinçlerinin yerinde olmadığı çok net bir biçimde belliydi. Kadınlar videoların bazılarında horluyordu. Bazılarında Raymond göz kapaklarını parmaklarıyla açık tutmaya çalışıyor, elini ağızlarına sokuyor ya da cansız el ve kollarını kameraya sallıyordu. Görüntülerin bir kısmında Raymond'ın kendisinin de çıplak ve uyarılmış olduğu görülebiliyordu.

Görsel dosyalarının metaverileri ile fotoğraflardaki mobilya ve çarşaf gibi detaylar bu cinsel saldırıların en az 9'unun Raymond'ın yaşadığı resmi büyükelçilik konutunda gerçekleştiğine işaret ediyordu.

Raymond'ın arama geçmişi de pek hayırlı değildi. Dizüstü bilgisayarından "baygın siyahi kız", "derin uyku", "uyku hapı ve alkol ve baygınlık", "kendinden geçmiş ve taşınmış" gibi anahtar kelimelerle aramalar yapmıştı. Yapılan incelemede Raymond'ın ifadeye çağrıldıktan sonra cihazlarındaki suç teşkil eden içerikleri silmeye çalıştığı ancak kalan izlerin durumu ortaya koymak için yeterli olduğu belirtildi.

Raymond'ın yaşadığı Polanco, Meksika'nın finans merkezi olarak kabul ediliyor

KADINLAR HİÇBİR ŞEYDEN HABERSİZ ÖZÜR DİLİYORDU

Hakkında hazırlanan iddianameye göre, Raymond bu kadınlarla çeşitli arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla tanışıyordu. FBI ve Diplomatik Güvenlik Dairesi ajanlarının Raymond'ın kurbanlarıyla olan yazışmalarının da izini sürmüştü. Birçok kadın Raymond'dan kendini kaybettiği için özür diliyor, "Birlikte olduk mu?" diye soruyor hatta bir önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını belirtiyordu.

Hatta başlarına gelenin farkında olmadıkları için Raymond'la birkaç kez üst üste buluşan kadınlar da vardı. Kadınların birçoğu tecavüze uğradıklarını ancak federal ajanların Raymond'ın bilgisayarında bulduğu fotoğraflarını gördüklerinde anlamıştı.

Raymond ise o kadar pişkindi ki hakkında soruşturma başlatıldığını bildiği halde iğrenç eylemlerine devam etmişti. Uygulamaları telefonundan silmemiş, kadınlarla görüşmeyi sürdürmüştü. En son gözaltına alınmadan önceki hafta bir kadınla buluşmuştu. Kadın ifadesinde "Sanırım Raymond'la üç kez cinsel ilişkiye girdik ama bu anlara dair hafızamda neredeyse hiçbir şey yok" diye konuşmuştu.

Şu an 45 yaşında olan Raymond, geçtiğimiz yıl 9 Ekim tarihinde ABD'nin California eyaletinin La Mesa şehrinde spor salonu çıkışında gözaltına alındı. Bu tarihten kısa bir süre önce aniden işinden istifa ederek ailesinin yanına taşınmıştı.

Raymond soruşturma altında olduğunu bile bile gözaltına alınmadan önceki hafta dahi saldırılarına devam etmiş. Raymond soruşturma altında olduğunu bile bile gözaltına alınmadan önceki hafta dahi saldırılarına devam etmiş.

"ANNEME BAKMAK İÇİN" DİYE YALAN SÖYLEDİ AMA…

Raymond'ın o dönemdeki savunma avukatı John David Kirby, müvekkilinin bir kalp hastalığı olduğunu, bu nedenle Covid-19 risk grubunda yer aldığını, San Diego ve çevresinde tanınan ve sevilen bir insan olduğunu, annesinin yıllardır çeşitli organlarında oluşan kanserlerle savaştığını, kendisinin de annesinin bakımında babasına yardım ettiğini belirterek ev hapsi ve GPS izlemesi talep etti.

Savcılık ise Raymond'ın Covid-19 krizinin zirvede olduğu 2020 ilkbaharında dahi hiç tanımadığı kadınlarla beraber olduğuna işaret eden yatak odası görüntülerini hatırlatarak, "Covid kapma konusunda kaygısı yok gibi görünüyor" görüşünü öne sürdü. Raymond'ın kapalı bir spor salonunun çıkışında gözaltına alınmış olması da Covid'le ilgili endişeleri olmadığının göstergesi kabul edildi.

Ancak en çarpıcısı ailesinin ifadesiydi. Annesi ve babası, Raymond'ın durup dururken eve dönmesinden şaşırdıklarını çünkü oğullarının kendilerini kimi zamanlar senede bir kez bile aramadığını anlattı. Üstelik eve döndükten sonra da odasından çıkmamış, sürekli bilgisayarı ya da telefonuyla vakit geçirmiş, annesinin bakımına da en ufak bir katkıda bulunmamıştı.

Ancak kendisini yakından tanıyanlar dahil çevresindeki hiç kimse Raymond'ın böylesi bir iğrençlik içinde olduğunun farkında değildi. Savcılık bunu Raymond'ın "kamuoyu önünde çok farklı bir portre çizebilmekteki benzersiz yeteneğinin bir kanıtı" olarak nitelendirdi.

BÜYÜKELÇİLİKTE NE İŞ YAPTIĞI ANLAŞILAMADI

Raymond'ın 2018'den 2021'e kadar görev yaptığı Mexico City Büyükelçiliği'nde hangi pozisyonda olduğu mahkeme belgelerinde yer almazken hakkında internette bulunabilen bilgiler de oldukça sınırlıydı. Savcılar, Raymond'ın İspanyolca ve Mandarin Çincesi konuştuğunu ve 20 yılı aşkın süren devlet memurluğunda Meksika ve Peru da dahil en az 6 ülkede görev yaptığını belirtmişti. (Raymond'ın savunma avukatı da müvekkilinin memuriyette 'örnek' bir sicili olduğunu savunuyordu.)

Raymond, San Diego'da bir hapishanede yargılanmayı beklerken, FBI da görüntülerde yer alan ancak kimliği tespit edilemeyen başka kurbanlara ulaşabilmek için çabalarını artırdı. Raymond'ın fotoğraflarını da içeren bir duyuru yayımlayan FBI, bilgisi olanların isim vermeden bildiğini aktarabileceği bir internet sitesi hazırladı.

Soruşturma ilerledikçe daha da çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Raymond, en az 26 kadına cinsel saldırıda bulunmuş, bu kadınlardan bir tanesini ABD'den Meksika'ya çağırarak işi uluslararası boyutlara taşımıştı. Kayıtlarda "2 Numaralı Yetişkin Kurban" olarak geçen bu Californialı kadınla Raymond ilk kez 2017 sonunda tanışıp Şubat 2018'de San Diego'da görüşmüştü. Kadın o gece, bir noktada kendinden geçmişti ve yaşananlara dair çok fazla şey hatırlamıyordu.

Raymond'ın ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği'nde çalışması kadınlarda bir güven oluşmasını sağlıyordu. Raymond'ın ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği'nde çalışması kadınlarda bir güven oluşmasını sağlıyordu.

BÜTÜN KADINLAR BENZER ŞEYLER SÖYLÜYORDU

FBI ajanları Raymond'ın bilgisayar ve telefonunda kadının Şubat'ta ve Kasım'da zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını ve videolarını buldu. Görüntülerde kadın çıplak ve bilinçsiz haldeydi. Kadın ne bu görüntülerin çekilmesine ne de kendisi baygın haldeyken Raymond'ın vücuduna dokunmasına rızası olduğunu söylemişti yeminli ifadesinde.

Diğer kadınların anlattıkları da çok benzer detaylar içeriyordu. Neredeyse bütün kadınlar Raymond'ın evine gidip ikram ettiği içkileri içtikten sonra kendilerinden geçiyor, cinsel ilişki yaşadıklarını ya da buna rıza gösterdiklerini hatırlamıyor, ancak sabah uyandıklarında kendilerini çırılçıplak buluyor ve vücutlarında cinsel ilişki izleri olduğunu fark ediyordu. Kadınların hiçbiri baygın haldeyken ilişkiye girmeyi ya da çıplakken görüntülenmeyi kabul etmemişti.

Raymond'la kendi evlerinde buluşan kadınlar bile benzer şeyler yaşadıklarını anlatıyordu. Kadınlar sohbet esnasında banyoya ya da mutfağa giderken kadehlerini masanın üzerinde bıraktıklarını, geri dönüp içkilerinden birkaç yudum daha aldıktan sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadıklarını belirtiyordu.

Bütün bunların sonucunda başlangıçta sadece zorlama ve alıkoyma ile itham edilen Raymond hakkındaki suçlamalara daha sonra iki cinsel saldırı da eklendi.

Raymond bu suçları Meksika'da ancak ABD hükümetinin 2013 yılından bu yana diplomatik ve askeri personelinin kullanımı için kiraladığı dairede işledi. Bu nedenle özel bir yasa kapsamında burası ABD toprağı kabul ediliyor ve Raymond, ABD yasalarıyla yargılanıyor.

FBI BOMBAYI PATLATTI: CIA AJANIYMIŞ

Raymond geçtiğimiz yıl Temmuz ayında savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında hakkındaki cinsel saldırı ve müstehcen içerik taşıma suçlamalarını kabul etti. Şu an Washington'da bir cezaevinde tutulan ve hakkında 13 ila 27 yıl arasında hapis istemi bulunan Raymond'ın ceza duruşmasının önümüzdeki Kasım'da yapılması bekleniyordu. Raymond'ın adı hapisten çıktıktan sonra da cinsel suçlular listesine eklenecek ve ölene kadar bu listede kalacaktı.

Ne var ki kamuoyu tam da "Bundan daha fazlası olamaz, artık dosya kapandı" diye düşünürken FBI'ın 1 Mayıs günü yaptığı açıklama, soruşturmayı ilk gününden bu yana takip eden gazetecileri bile şaşırttı. Kurbanlara yapılan "Bize ulaşın" çağrısını yineleyen FBI, Raymond'ın gerçekte CIA için çalıştığını, büyükelçilikteki görevinin ise bir maskeden ibaret olduğunu açıkladı. Raymond'ın hakkında internette çok fazla bilgi bulunamaması ve büyükelçilikteki iş tanımının iddianamede bile net bir biçimde yer almaması da CIA faktörüyle açıklandı.

FBI sözcüsü Samantha Shero, Daily Beast'e yaptığı açıklamada Raymond'ın CIA için çalıştığını doğrularken, görevinin ayrıntılarına dair konuşmaktan kaçındı. CIA sözcüsü de yazılı açıklamasında, "CIA, eski ajan Brian Jeffrey Raymond tarafından işlenen suçları en sert dille kınamaktadır" dedi. Adı açıklanmayan bir kaynak ise CIA'in Raymond'ın gözaltına alınmasının ardından idari soruşturma başlattığını, Raymond'ın da kısa süre sonra istifa ettiğini belirtti.

Son olarak 2 Mayıs günü çok şaşırtıcı bir başka gerçek daha ortaya çıktı. Daily Beast'in haberine göre, avukatları 29 Nisan'da bir başvuru yaparak, Raymond'ın suçunu kabul ettiğini belirten ifadesini geri çekme talebinde bulundu.

İKTİDARSIZLIK SAVUNMASI!

Raymond'ın bu talebi özellikle, mahkeme kayıtlarında "7 Numaralı Yetişkin Kurban" ya da "7 Numaralı Müşteki" olarak geçen Meksikalı kadınla alakalıydı. Kadın ifadesinde Raymond'ın dairesine gittiğini, kendisine ikram ettiği içkiyi içtikten kısa bir süre sonra şiddetle kusmaya başladığını ve ardından bilincini kaybettiğini anlatmıştı. Ertesi sabah Raymond'ın yatağında çıplak halde uyandığını söyleyen kadın, giysilerini çıkardığını hiç hatırlamıyordu. Ardından kadın Raymond'la kendi isteğiyle beraber olmuş, cinsel ilişki sırasında midesi yine bulanmaya başladığında banyoya gitmişti. O esnada aynanın önünde bir önceki geceden kalma kullanılmış bir prezervatif bulmuştu ama Raymond'la birlikte olduğuna dair hafızasında en ufak bir iz yoktu.

Daha sonra FBI ajanları Raymond'ın telefonunda kadına ait 77 fotoğraf ve dört video bulmuştu.

Kadın 31 Aralık 2020'de verdiği yeminli ifadesinde "o gece fotoğrafının ve videosunun çekildiğinden haberdar olmadığını, Raymond'la bu konuda hiç konuşmadığını, bu çekimlerin yapılmasına ve bilinci yerinde değilken Raymond'ın kendisine dokumasına rıza göstermediğini" söylemişti.

Temmuz 2021'de varılan anlaşma kapsamında tüm bunları yaptığını kabul eden Raymond'ın avukatlarının iptal talebinde öne sürdüğü gerekçe ise inanılacak gibi değildi: Raymond prostat büyümesinden mustarip olduğunu, bunun için etken maddesi dutasterid olan bir ilaç aldığını, bu ilacın yan etkilerinden birinin de iktidarsızlık olduğunu ve buna çözüm olarak performans artırıcı bir ilaç kullandığını öne sürdü. Bu ilaç nedeniyle Raymond'ın "tepkisizlik dönemi"nin uzadığını, hatta çoğu zaman 12 saati bulduğunu ifade eden avukatlar, olayların "7 Numaralı Müşteki"nin anlattığı şekilde yaşanmasının mümkün olmadığını, kadının bilinci kapalıyken ilişki yaşanmadığını ikilinin sadece ertesi sabah birlikte olduğunu vurguladı. (Halbuki daha önceki ifadelerinde Raymond, ilaç kullanımına dair hiçbir şey söylememişti.)

TÜM KADINLARI TEKER TEKER LİSTEYE YAZMIŞ

Diğer yandan savcılığın ortaya koyduğu kanıtlar arasında "Mortgage ve Faiz Harcamaları" yazılı bir e-postanın ekindeki bir liste de bulunuyordu. 61'den 143'e kadar numaralandırılmış liste 2016-2020 arasındaki bazı kayıtları içeriyordu. Her bir maddede bir kadın adı, milliyeti, memelerinin doğal olup olmadığı ve bir tarih yer alıyordu.

Belgelere göre, Raymond hakkındaki suçlamalardan haberdar olup fotoğraflarla videoları gördükten sonra, kadının "hayatı mahvoldu". Kendisini çöp gibi hissettiğini, sürekli güvensizlik yaşadığını, uyumakta güçlük çektiğini ve kabuslar gördüğünü de belirten genç kadın, yaşadığı dalgınlık nedeniyle işini de kaybettiğini söyledi.

Savcılık yaşananları hatırlamıyor olmanın birçok kurban için çok rahatsızlık verici olduğunun da altını çizerek şu satırları kullandı: "Başa çıkmakta zorlanıyorlar. Bazıları işlerini kaybetti. Birçoğu kabuslar görüyor. Bu kabusların bir kısmında davalıyı ya da kendi cansız bedenlerini görüyorlar. Birçoğu anksiyeteyle mücadele ediyor. Bazıları başka kimseye güvenemediğinden ilişkilerini yitirdi. Davalının eylemleri hayatlarında önemli etkiler yarattı."

Şimdi savcılığın Raymond'ın başvurusunu kabul edip etmeme yönündeki kararı bekleniyor. Değerlendirme süresi 20 Mayıs'ta doluyor. Anlaşmanın bozulması halinde ise uzun bir yargılama süreci yaşanabilir gibi görünüyor.

The Daily Beast'in "U.S. Embassy Staffer Drugged & Molested Unconscious Women on Video, Feds Say", "Feds: This Is the Face of a Serial Predator Who Worked in U.S. Embassies", "Accused Embassy Serial Rapist Lured Woman From U.S. to Mexico, Feds Say", "U.S. Embassy Staffer Who Drugged, Molested Women on Video Was in CIA, Feds Say" ve "CIA Spook Who Admitted Raping Unconscious Women Does a U-Turn: I’m Impotent!" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.