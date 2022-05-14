Tam bitti derken korkutan koronavirüs uyarısı! Aşılardan kaçan varyant vakaları artırabilir...

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Omicron'un BA4 ve BA5 şuşlarının aşılardan kaçma yetenekleri nedeniyle 'endişe verici varyant' olarak etiketlendiğini belirterek Avrupa'daki vaka sayılarının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.



'YENİ AŞI PLANI' ÖNERİSİ

Ülkelere 60 yaş üstü ve hassas durumu olan kişiler için ikinci bir takviye aşı planı yapılmasını öneren ECDC "Henüz aşıları olmayan popülasyonlarda ilk aşı, aşılarını olanlarda ise takviye dozlar hala çok önemli." açıklamasında bulundu.

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DOĞAL BAĞIŞIKLIĞI DA AŞI BAĞIŞIKLIĞINI DA ATLATABİLİYOR

ECDC her iki varyantın da hem önceki bir Kovid enfeksiyonu hem de aşı tarafından sağlanan bağışıklığı atlatabileceğini belirtiyor. Yetkililer bu nedenle destekleyici aşılarla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini tavsiye ediyor.

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HASTALIĞIN ŞİDDETİNDE BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

ECDC tarafından yayınlanan raporda hastalığın şiddetinde önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"Elimizdeki sınırlı verilere dayanarak, şuan dolaşımda olan BA.1 ve BA.2 soylarına kıyasla enfeksiyon şiddetinde önemli bir artış beklenmiyor. Ancak önceki dalgalarda olduğu gibi, koronavirüs vakaları önemli ölçüde artarsa bu hastane ve yoğun bakımlar üzerindeki baskıyı artırabilir."



AVRUPA'DA BASKIN HALE GELEBİLİR

Eldeki verilere göre BA5'in 22 Mayıs'a kadar Portekiz'de en yaygın varyant olması bekleniyor.

Omicron'un BA4 ve BA5 suşları ilk olarak bu yılın Ocak ve Şubat aylarında Güney Afrika'da tespit edildi. BA.4 ve BA.5 varyantlarının Avrupa'daki genel oranı şu anda düşük ancak aşıdan kaçma yeteneği şuşların önümüzdeki aylarda Avrupa'da baskın hale geleceğini gösteriyor.

ECDC bu konuda yaptığı uyarıda "Bu varyantların varlığı, önümüzdeki haftalarda ve aylarda Avrupa'daki Kovid-19 vakalarında önemli bir artışa neden olabilir. ECDC, ülkeleri BA.4 ve BA.5'in ortaya çıkış sinyallerine karşı tetikte olmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.



BA4-BA5 varyantları hem önceki bir Kovid enfeksiyonu hem de bir aşı tarafından sağlanan bağışıklıktan kaçabilir

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AŞISIZ KİŞİLER İÇİN HALA ÖLÜMCÜL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada Avrupa bölgesinde toplam vaka sayısının ise 218 milyonu aştığını belirtti. Bölgede yeni vaka sayısının azaldığı, ancak aşılanmamış ve savunmasız kişiler için Kovid-19'un ölümcül bir virüs olmaya devam ettiği vurgulandı.

"Hem şimdi hem de uzun vadede birden fazla alanda keskin adımlar atarsak birlikte bu salgının akut aşamasından kurtulabiliriz" denilen açıklamada, "Bunlar arasında en savunmasız olanları korumak, virüsü ve yayılmasını izlemeye devam etmek, sağlık sistemlerini salgınla ilgili herhangi bir gelişmeye hazır tutmak ve uzun vadeli etkileriyle mücadele etmek yer alıyor" ifadeleriyle ülkelere çağrıda bulunuldu.