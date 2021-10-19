Son dakika haberler: Tam aşılı insanlar neden koronavirüsten hayatını kaybediyor?

SORUN AŞI DEĞİL ÇOK FAZLA VİRÜS OLMASI Etrafta çok fazla virüs varsa, bu enfekte olma şansınızı artırır. Sorun aşı değil, etrafınızda çok fazla virüs olması. Bu yüzden anahtar, mümkün olduğu kadar çok insana aşı yaptırmaktır. Bu, genel enfeksiyon oranını azaltır ve herkesi korur. Ayrıca, çok fazla virüs bulunan bir bölgedeyseniz, kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak ek bir koruma düzeyi sağlar.