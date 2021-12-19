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Tam 156 tane! Hepsi böbreğinden çıktı

#Hindistan#Böbrek Taşı#REKOR
Tam 156 tane Hepsi böbreğinden çıktı

Şiddetli ağrılarına dayanamayıp acil servise giden adamı ameliyata alan doktorlar büyük bir şok yaşadı. Saatler süren operasyonda adamın böbreğinden rekor sayıda taş çıkarıldı.

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Şiddetli karın ağrısı çeken bir adam artık çektiği eziyet dayanılmaz hale gelince hastaneye gitti ve acil olarak ameliyata alındı.

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde yaşanan akılalmaz olayda adı açıklanmayan ancak 50 yaşında bir öğretmen olduğu belirtilen adamın hastaneye gittiğinde çekilen röntgeninde böbreklerinde bir 'taş kümesi' görüldüğü ve aniden başlayan ve geçmeyen şiddetli ağrısı yüzünden hemen ameliyata alındığı belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar hastanın böbreklerindeki taşların sayısının bir rekor olduğunu ve ülkede daha önce böyle bir vakaya rastlanmadığını iddia ettiler. 

Üstelik işin kötüsü böbrek taşları adamın (normalde olması gerektiği gibi) idrar yollarında değil de karın bölgesindeydi. Bu da ameliyatın laparoskopik cerrahi yöntemiyle yapılmasını gerektiriyordu.

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Dr. V Chandra Mohan yaptığı açıklamada adamın böbreklerinde muhtemelen iki yıldır taş oluşumu olduğunu ancak hastanın herhangi bir semptom göstermediği için durumu fark etmediğini söyledi.

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Adam ancak dayanılmaz ağrısı aniden başlayınca hastaneye gitmiş ve yapılan testlerde vücudunda çok fazla sayıda böbrek taşı olduğu belirlenmiş. Yaşı ve sağlık durumu göz önüne alınarak büyük bir cerrahi operasyon yerine kapalı ameliyat ve endoskopi yöntemini kullanan doktorlar zorlu ameliyatın üç saatten fazla sürdüğünü aktarıyor.

Tam 156 tane Hepsi böbreğinden çıktı

Doktorlar tek tek çıkardıkları böbrek taşlarının bitmek bilmediği operasyondan sonra ise adeta hayatlarının şokunu yaşadı. Zira adamın vücudundan irili ufaklı tamı tamına 156 taş çıkarıldı. Bu sayının daha önce hiç karşılaşılmadığı ve ülke tarihinde bir rekor olduğu açıklandı.

Adamın ameliyattan sonra eski sağlığına ve gündelik hayatına geri döndüğü belirtildi.

Böbrek taşları normal koşullarda idrar yoluyla atılması gereken kimyasalların taşlaşıp vücutta birikmesiyle oluşuyor. Oldukça şiddetli ağrılara ve hatta enfeksiyonlara neden olabilen bu taşlar vücuttan atılamaz ya da operasyonla alınmazsa böbreklere hasar verip çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Böbrek taşlarının belirtileri arasında karnın iki yanında şiddetli ağrının yanı sıra mide bulantısı ve kusma da var.

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