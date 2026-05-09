Talihsiz doktor! Tatile gideceğini sanıyordu, kendini hantavirüs hastalarını tedavi ederken buldu... Gemideki o anları böyle anlattı

Dr. Stephen Kornfeld, geçtiğimiz ay Arjantin’in güney ucunda MV Hondius adlı gemiye binerken aklında sadece hayatı boyunca unutamayacağı bir macera vardı.

Buzulları, uzak adaları keşfetmeyi; balinalar, yunuslar ve penguenler gibi hayvanların yaban hayatını yakından görmeyi planlıyordu. Ancak Atlas Okyanusu’ndaki tatilinde, gemide ölümcül bir hantavirüs salgını patlak verince ve geminin kendi doktoru da hastalanınca, Dr. Kornfeld bir anda yolcuların hayatını kurtarmak için harekete geçti.

GEMİ DOKTORUNUN ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Şu anda Fas'ın güneybatı kıyısındaki İspanyol takımadası Kanarya Adaları’ndaki Tenerife'ye doğru ilerleyen virüs etkisindeki gemiden CNN’e konuşan Kornfeld, "Bir nevi gemi doktoru rolüne soyunmuş oldum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) perşembe günü yaptığı açıklamada, gemiyle bağlantılı beş hantavirüs vakasının tespit edildiğini ve birkaç şüpheli vaka daha olduğunu belirterek, yeni vakaların ortaya çıkmasının beklendiğini kaydetti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı ise cuma günü yaptığı açıklamada, Hondius'un daha önce uğradığı Saint Helena'nın uzak Güney Atlantik bölgesi olan Tristan da Cunha'da bulunan bir İngiliz vatandaşında ek bir şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu.

Kornfeld, bir yolcunun hastalandığını duyduktan sonra gemi doktoruna yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu anlattı. Gemide hantavirüsten dolayı hayatını kaybeden ilk kişi olan 70 yaşındaki Hollandalı adam, 11 Nisan'da vefat etti. Kornfeld, "12 ila 24 saat içinde, çok sayıda insanın hastalandığı ve durumlarının kötüleştiği netleşti" dedi.

ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gemide bulunan üç kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında, kruvaziyere katılmadan önce Arjantin'de gezerken virüsü kaptıkları düşünülen yaşlı bir Hollandalı çift de bulunuyor.

Aralarında 17 Amerikalının da bulunduğu yaklaşık 146 yolcu ve mürettebat, Batı Afrika kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'nın (Cape Verde) Praia kenti yakınlarında birkaç gün demirledikten sonra pazar günü Tenerife'ye varmayı bekliyor. Yolcular burada gemiden inecek ve kendi ülkelerine dönecekler.

"HASTALIK ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

Hayatını kaybeden Hollandalı adamın eşinde de kafa karışıklığı ve aşırı halsizlik gibi belirtiler görüldü. Talihsiz kadın, gemiden tahliye edildikten sonra evine dönmeye çalışırken Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

Gemi doktoru dahil diğer iki hastada ise ateş, yorgunluk, kızarıklık, mide-bağırsak sorunları ve nefes darlığı gibi standart viral semptomlar görüldü.

Dr. Kornfeld, "O sırada ikisi de kritik derecede hasta görünmüyordu. Ancak hantavirüsteki en büyük korku, durumun çok hızlı bir şekilde ciddiden kritiğe dönüşebilmesidir" uyarısında bulundu.

Yoğun bakıma kaldırılan gemi doktorunun durumunun iyiye gittiği bildirilirken, diğer üç yolcu tedavi için Hollanda’ya, bir yolcu ise Zürih’e sevk edildi.

KÜRESEL TEMAS TAKİBİ BAŞLATILDI

Dünya genelindeki sağlık yetkilileri, hantavirüs salgınının merkezindeki MV Hondius gemisinden, karantina önlemleri alınmadan önce ayrılan onlarca yolcuyu bulmak için zamanla yarışıyor.

Perşembe günü ilk kez ortaya çıkan bilgilere göre, gemideki ilk ölümün ardından 24 Nisan'da 12 farklı milliyetten en az 29 yolcu gemiden ayrıldı. Bu durum, söz konusu kişilerin o tarihten bu yana yaptıkları seyahatlerin ve hareketlerinin izini sürmek için küresel bir operasyon başlattı.

GEMİDEN AYRILAN 29 KİŞİNİN İZİNDE

Hollandalı kruvaziyer şirketi Oceanwide Expeditions, 24 Nisan'da Saint Helena adasında 29 kişinin ve ilk kurbanın naaşının gemiden indirildiğini açıkladı. Bu kişiler arasında 6 ABD ve 7 İngiliz vatandaşı bulunuyor. Şirket, çoğu evine dönen bu yolcularla iletişime geçildiğini duyurdu.

Gemideki bir İspanyol yolcu, "Avustralyalı Avustralya'ya, Tayvanlı Tayvan'a, Amerikalılar ise Kuzey Amerika'nın dört bir yanına dağıldı" diyerek durumun karmaşıklığını özetledi.

"BU BİR COVİD PANDEMİSİ DEĞİL”

WHO, durumun ciddiyetine rağmen Covid ölçeğinde bir kriz ihtimalini reddetti. WHO Salgın ve Pandemi Hazırlığı Direktörü Dr. Maria Van Kerkhove gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bir salgının veya pandeminin başlangıcı değil. Bu bir Covid vakası değil" diyerek kamuoyunu teskin etmeye çalıştı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı basın toplantısında, gemiyle bağlantılı 8 şüpheli vakadan 5'inin onaylandığını belirtti. Ghebreyesus, "Andes virüsünün 6 haftaya kadar çıkabilen kuluçka süresi göz önüne alındığında, yeni vakaların bildirilmesi olası. Bu ciddi bir olay olsa da WHO, halk sağlığı riskini 'düşük' olarak değerlendirmektedir" dedi.

TAHLİYE PLANI TARTIŞMASI

Salgının, nadir durumlarda yakın temas yoluyla insandan insana bulaşabilen Andes suşu hantavirüsü ile bağlantılı olduğu belirlendi. Virüsün kuluçka süresinin bir ila altı hafta olması takibi zorlaştırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada hantavirüs salgınının "kontrol altında olduğunu umduklarını" belirterek, "Pek çok harika insan bu konuyu inceliyor, sorun olmayacaktır" dedi.

Ancak Oregon Temsilcisi Janelle Bynum, gemideki vatandaşların eve dönüş konusunda yeterli rehberlik almadığını savunarak hükümeti eleştirdi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya "gerçek bir plan yapma" çağrısında bulundu.

Kornfeld ise, hasta yolcuların gemiden indirilmiş olmasından dolayı rahatladığını belirterek, "Hantavirüste hayatta kalma şansı, doğru zamanda kritik bakım alabilmenize bağlıdır. Gemi koşullarında bu imkansızdı" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ VE GÖZLEM ALTINDAKİ KİŞİLER

Hollanda: Tıbbi tahliyeyle getirilen 41 yaşındaki bir doktor, 65 yaşındaki Alman bir yolcu ve 56 yaşındaki İngiliz keşif rehberi Martin Anstee tedavi görüyor. Ayrıca, gemide bulunmayan ancak semptom gösteren bir kadın Amsterdam'da izole bir serviste test ediliyor. Bu vaka pozitif çıkarsa, gemi dışından enfekte olan ilk kişi olacak.

İsviçre: Zürih'te bir hastanede tedavi gören bir yolcunun testi pozitif çıktı; ancak yetkililer halk için risk olmadığını belirtti.

ABD: CDC; Georgia, California ve Arizona'ya giden yolcuları izliyor. Şu ana kadar hastalık belirtisi görülmedi.

İngiltere: Ülkeye dönen iki yolcu semptom göstermiyor ancak 45 günlük bir izolasyon süreci talep ediliyor.

Asya: Singapur iki sakinini izole ederken, Danimarka bir vatandaşını karantinaya aldı.