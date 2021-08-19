Taliban’ın siyasi lideri Afganistan’a geri döndü

Taliban gücünü arttırmaya devam ederken, örgütün siyasi lideri olarak bilinen Molla Abdul Gani Birader, 10 yıl aradan sonra ilk kez Afganistan’a geri döndü. Birader ve beraberindeki Taliban’ın lider kadrosu, önceki gün, ABD’nin işgalinden önce Taliban’ın en önemli üssü konumundaki Kandahar’a geldi. Birader’in dönüşü, kentte coşkuyla karşılandı. Birader ve beraberindeki heyetin gelmesi şerefine havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

DÖRT KİŞİDEN BİRİ

Birader’in, ABD birliklerinin geri çekilmesi konusunda aylarca süren müzakereleri yürüttüğü Katar’ın başkenti Doha’dan Afganistan’a gelişi, bölgede kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran dört kişiden biri.



8 YIL HAPİSTE KALDI

Aynı zamanda, Taliban’ın 2001’de ABD liderliğindeki işgali tarafından devrilmesinden sonra başlayan ayaklanmanın kilit ismi olarak biliniyor. Molla Heybetullah Akhunzade dini lider olarak örgütün başında yer alırken, Molla Birader ise siyasi lider kabul ediliyor. Hatta 20 yıllık savaşın Taliban’ın zaferiyle sonuçlanmasının onun başarısı olduğu ifade ediliyor. Amerikan Washington Post, 53 yaşında olduğu sanılan Birader için “Hayatının son 10 yılının bir kısmını Pakistan hapishanelerinde, diğer kısmını da Doha’daki lüks otellerde geçirdi” ifadelerine yer verdi. Birader, Taliban 2001’de ABD tarafından devrildiğinde savunma bakan yardımcısıydı. ABD işgalinden bir yıl sonra ülkeden kaçan Birader, Şubat 2010’da Pakistan’ın Karaçi kentinde ABD-Pakistan ortak operasyonunda yakalanmış ve 8 yıl Pakistan’da hapiste kalmıştı.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle barış görüşmelerine katılabilmesi için 2018’de serbest bırakılmıştı. Trump ile 2020’de bir telefon görüşmesi yapan Birader, bir ABD başkanıyla doğrudan iletişim kuran ilk Taliban lideri olmuştu.

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