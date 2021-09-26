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Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi

#Taliban#Afganistan#Dünya
Talibanın Heratta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi

Taliban bir iş insanının kaçırılması olayına karışan 4 kişinin cansız bedenlerini şehir meydanında teşhir etti. Söz konusu kişilerin polisle girdiği çatışmada mı yoksa tutuklandıktan sonra mı öldürüldükleri ise belli değil.

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Taliban'ın, Afganistan'ın Herat kentinde insan kaçırmakla suçlanan dört kişinin cesedini sokakta teşhir ettiği bildirildi

Bir vilayet yetkilisi, bir işadamı ve oğlunu kaçırdıkları iddia edilen dört erkeğin silahlı çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, cesetlerden birinin şehir merkezinde bir vinçte asılı tutulduğunu belirtti.

Bölgedeki esnaf Vezir Ahmed Sıddıki, dört cesedin meydana taşınarak birinin vince asıldığını, diğer üçünün de kentteki diğer meydanlarda teşhir edildiğini söyledi.

Bu hazineye paha biçilemiyor Taliban peşine düştü

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Yerel medya kaynakları, Herat Vali Yardımcısı Mulvai Şair Ahmed Emar'a atfen, Taliban'ın insan kaçırdıkları iddia edilen kişilerin izini sürdüğünü ve ateş açarak hepsini öldürdüğünü duyurdu.

'İBRETİ ALEM OLSUN DİYE'

Emar'ın "İbreti alem olsun diye Herat meydanlarında cesetlerini astık" sözlerine yer verildi. BBC, dört kişinin ne şekilde öldüğüne dair bilgileri bağımsız kaynaklardan teyit edemedi.

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Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kamyonetin kasasında kanlı cesetlerin olduğu ve bir adamın vince asıldığı görülüyor. Başka bir videoda ise cesedin üzerinde "İnsan kaçıranlar bu şekilde cezalandırılacak" yazılı bir levha görülüyor.

15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, 1996-2001 arasındaki beş yıllık iktidarı döneminden daha yumuşak bir tutum takınacağı vaadinde bulunuyordu. Ancak ülke çapında birçok insan hakları ihlallerine dair şikayetler dile getiriliyor.

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'UZUV KESME VE İDAMLAR YENİDEN BAŞLAYACAK'

Taliban'ın ülkedeki cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını söyledi.

AP haber ajansına konuşan Turabi, uzuv kesmelerin, "güvenlik ortamı için gerekli" olduğunu savundu. Turabi, bu tür cezaların halka açık yerlerde infaz edilmeyebileceğini söyledi.

90'lı yıllar süresince Taliban, bu tür infazları Kabil stadyumu ve halka açık meydanlarda yapıyordu.

Daha önce din polisi gücünün başında bulunan ve geçmiş eylemlerinden dolayı Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde olan Turabi, "stadyumdaki cezalandırmalar nedeniyle herkes bizi eleştirdi, ama biz onların yasaları ve cezaları ile ilgili bir şey demiyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü, Ağustos'ta Hazara azınlığa mensup 9 kişinin katledilmesinden Taliban savaşçılarını sorumlu tutmuştu.

 

 

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#Taliban#Afganistan#Dünya