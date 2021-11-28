Taliban'ı çıldırtacak fotoğraf: Malala Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Talibanı çıldırtacak fotoğraf... Görüntüler viral olduTaliban'ı çıldırtacak fotoğraf... Görüntüler viral oldu!#Malala Yousafzai
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Bu kasabada aşılanma oranı yüzde 104Bu kasabada aşılanma oranı yüzde 104! #Koronavirüs Aşı
Yükseliş devam edecek mi Altında varyant etkisi...Yükseliş devam edecek mi? Altında varyant etkisi... #Altın Fiyatları
Beyoğlunda dehşete düşüren olay Hayatı kâbusa döndüBeyoğlu'nda dehşete düşüren olay! Hayatı kâbusa döndü#Beyoğlu
Böyle maç görülmedi 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan ettiBöyle maç görülmedi! 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan etti#Belenences
Ünlü milyarderden önemli uyarı Kripto para piyasasında son durum...Ünlü milyarderden önemli uyarı! Kripto para piyasasında son durum...#Kripto Para
Küçük bir pişmanlıkKüçük bir pişmanlık!#Defne Samyeli
Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor'Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor'#Günay Musayeva
Çevreci vekil kendi doğumuna böyle gittiÇevreci vekil kendi doğumuna böyle gitti#Yeni Zelanda
İnanılmaz ama bu da oldu Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyorİnanılmaz ama bu da oldu! Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyor#Turizm
HABERLERDünya Haberleri

Taliban'ı çıldırtacak fotoğraf: Malala Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu

#Malala Yousafzai#Taliban#Dünya
Talibanı çıldırtacak fotoğraf: Malala Oxford Üniversitesinden mezun oldu

2012’de, Pakistan’da yaşarken Taliban tarafından başından vurulan ancak yaşam mücadelesinden ve kızların eğitim hakkı için çalışmaktan vazgeçmeyen Malala Yousafzai Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu.

Haberin Devamı

Dokuz yıl önce Pakistan’da kızların eğitim hakkı için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle henüz 15 yaşındayken Taliban tarafından okul yolunda kurşunlanan Malala Yousafzai son paylaşımları ile gündemde.

Bu saldırı sonrası uzun süre tedavi gören ve yaşam savaşını kazanan Malala İngiltere'nin en prestijli eğitim kurumları arasında gösterilen Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu.

Şu anda 24 yaşında olan ve Nobel Barış Ödülü'nün şimdiye kadarki en genç kazananı unvanının da sahibi konumundaki Malala mezuniyet töreninde çekilmiş kareleri kişisel hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüleri İngiliz Daily Mail gazetesi okurlarına 'Taliban'ı çıldırtacak fotoğraf' başlığı ile duyurdu.

Talibanı çıldırtacak fotoğraf: Malala Oxford Üniversitesinden mezun oldu

Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset bilimi ve ekonomi okuyan Malala'nın mezuniyet törenini Mayıs 2020'de yapılacaktı, ancak tören pandemi nedeniyle dün gerçekleşti.

Ancak Taliban yönetimindeki Afganistan'da hala kız öğrencilerin eğitim görmesinin önünde ciddi engeller var.

Haberin Devamı

Eylül ayında Taliban Afganistan'da kızların ortaokula dönmesini engelledi, yapılan açıklamada erkek öğrenci ve öğretmenlerin sınıfa dönebileceği belirtildi.

2013'te 'Malala Vakfı'nı kuran aktivist kızların eğitim hakkı için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Malala 2019'da çıkardığı kitapta 'Taliban beni susturmak istemişti ama onlar sayesinde sesim tüm dünyada yankı buldu' satırlarını yazmıştı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malala Yousafzai#Taliban#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising