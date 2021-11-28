Taliban'ı çıldırtacak fotoğraf: Malala Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu

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Dokuz yıl önce Pakistan’da kızların eğitim hakkı için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle henüz 15 yaşındayken Taliban tarafından okul yolunda kurşunlanan Malala Yousafzai son paylaşımları ile gündemde.

Bu saldırı sonrası uzun süre tedavi gören ve yaşam savaşını kazanan Malala İngiltere'nin en prestijli eğitim kurumları arasında gösterilen Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu.

Şu anda 24 yaşında olan ve Nobel Barış Ödülü'nün şimdiye kadarki en genç kazananı unvanının da sahibi konumundaki Malala mezuniyet töreninde çekilmiş kareleri kişisel hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüleri İngiliz Daily Mail gazetesi okurlarına 'Taliban'ı çıldırtacak fotoğraf' başlığı ile duyurdu.

Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset bilimi ve ekonomi okuyan Malala'nın mezuniyet törenini Mayıs 2020'de yapılacaktı, ancak tören pandemi nedeniyle dün gerçekleşti.

Ancak Taliban yönetimindeki Afganistan'da hala kız öğrencilerin eğitim görmesinin önünde ciddi engeller var.

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Eylül ayında Taliban Afganistan'da kızların ortaokula dönmesini engelledi, yapılan açıklamada erkek öğrenci ve öğretmenlerin sınıfa dönebileceği belirtildi.

2013'te 'Malala Vakfı'nı kuran aktivist kızların eğitim hakkı için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Malala 2019'da çıkardığı kitapta 'Taliban beni susturmak istemişti ama onlar sayesinde sesim tüm dünyada yankı buldu' satırlarını yazmıştı.