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Taliban'dan skandal karar... İşte intihar bombacılarının ailelerine verilecek para

#Taliban#Afganistan#Dünya
Talibandan skandal karar... İşte intihar bombacılarının ailelerine verilecek para

Taliban tüm dünyayı şoke eden bir karar aldı. İntihar bombacılarını 'İslam'ın kahramanları' olarak nitelendiren Taliban bu kişilerin ailelerine yapılacak yardımı açıkladı.

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Son ABD askerinin de bölgeden çekilmesi ile ülkede yönetimi yıllar sonra yeniden ele geçiren Taliban'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Fox News'ın haberine göre, intihar bombacılarını 'İslam'ın kahramanları' olarak nitelendiren Taliban bu kişilerin ailelerine yapılacak yardımı açıkladı.

Taliban kanadından Twitter'dan İngilizce yapılan duyuruda intihar bombacıların erkek aile üyesine kıyafet ve yaklaşık 112 dolar verileceği bilgisine yer verildi.

Sözcü Saeed Khosty, Hakkani tarafından yapılan açıklamada aile üyesine geçimlerini sağlamaları için toprak verileceğinin de altını çizdi.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

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Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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