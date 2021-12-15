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Taliban’dan övgüler: Amerika harika ve büyük bir millet

#Taliban#Afganistan#Amerika
Taliban’dan övgüler: Amerika harika ve büyük bir millet

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, “Siz harika ve büyük bir milletsiniz” sözleriyle ABD’ye seslenerek dondurulan fonların serbest bırakılmasını istedi.

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15 Ağustos’ta başkent Kabil’e girerek Afganistan’ın kontrolünü ele geçiren Taliban, ABD ile “iyi ilişkiler” geliştirmek istiyor. Amerikan haber ajansı AP’ye açıklamalarda bulunan işbaşındaki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, “Afganistan’ı istikrarsızlaştırmak ve zayıf bir Afgan hükümetine sahip olmak kimsenin çıkarına değil” diyerek Joe Biden yönetimini dondurulan 10 milyar dolarlık fonları serbest bırakmaya çağırdı.

‘CESARETLİ OLUN’

“Taliban tarafından yönetilen ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin ABD’nin de çıkarına olduğunun görülmesiyle Amerika yavaş yavaş politikasını değiştirecektir” sözleriyle beklentisini dile getiren Muttaki, şu sözlerle Amerikan halkına seslendi: “Siz harika ve büyük bir milletsiniz. Afganistan konusunda uluslararası kurallara dayalı politika yapmaya, farklılıkları sonlandırmaya, aramızdaki mesafeleri kısaltmaya ve Afganistan’la iyi ilişkileri seçmeye cesaret edecek kadar sabır ve büyük bir kalbe sahip olmalısınız.”

KADINLARIN DURUMU

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Afgan kadınların çalışması ve kızların eğitime katılmasıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Emirhan Muttaki, “kadınlara erkeklerden ayrı alanlar sağlamak için zamana ihtiyaç duyduklarını” söyledi. 34 vilayetin 10’unda kız çocuklarının eğitime devam edebildiğini, özel okul ve üniversitelerin hizmet verdiğini anlatan Muttaki, “Bu ilkesel olarak kadınların topluma katılmasına bağlı olduğumuzu gösteriyor” dedi.

10 AFGAN SİVİLİ ÖLDÜREN ABD’LİLERE CEZA YOK

ABD, Afganistan’dan çekilme sırasında 10 sivilin öldüğü dron saldırısıyla ilgili kimseyi cezalandırmayacak. Pentagon Sözcüsü John Kirby, olaya dair raporları inceleyen Savunma Bakanı Lloyd Austin’in birilerinin sorumlu tutulması yönünde talimat vermediğini söyledi. Kirby “yaşananın bir ihmal ya da görevi kötüye kullanmanın sonucu olmadığını” belirtti. ABD, Afganistan’dan çekilmesi sırasında terör örgütü DEAŞ’tan kuşkulanarak 29 Ağustos’ta bir araca dron saldırısı düzenlemişti. 7’si çocuk 10 kişinin öldüğü saldırıda DEAŞ bağlantısı bulunamamıştı.

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