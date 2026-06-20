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Taliban’dan memurlara akıllı telefon yasağı

Güncelleme Tarihi:

#Afganistan#Taliban#Telefon
Taliban’dan memurlara akıllı telefon yasağı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

Afganistan’da Taliban yönetimi,  devlet görevlilerinin akıllı telefon kullanmasını yasakladı.

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Bu hafta yürürlüğe giren talimatın yalnızca üst düzey yöneticileri değil, kamu kurumlarında çalışan tüm personeli kapsadığı belirtildi. Karara uymayanların telefonlarının kırılacağı ve haklarında şeriat hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Taliban mensuplarının topladıkları akıllı telefonları parçaladığı görüldü. Taliban lideri Hibetullah Ahundzade’nin özel izni olmadan hiçbir görevlinin akıllı telefon kullanamayacağı ifade edildi.

Afganistan’dan gelen bilgiler, uygulamanın bazı bölgelerde devlet görevlilerinin ötesine geçerek kadınlar, öğrenciler, öğretmenler ve sağlık çalışanlarını da etkilemeye başladığını gösteriyor. Uzmanlar, kararın ileride ülke genelini kapsayabilecek daha geniş bir yasaklamanın ilk adımı olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Taliban yönetimi son dönemde internet erişimini de kısıtlamaya çalışmış, geçen yıl ülke çapında iki gün süren internet kesintisi uygulanmıştı.

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#Afganistan#Taliban#Telefon

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