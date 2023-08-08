Taliban’dan kız çocuklarına eğitimde 10 yaş sınırı

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BBC Farsça’nın haberine göre Taliban Eğitim Bakanlığı bazı vilayetlerdeki okullarda 10 yaşından büyük kız çocuklarının ilkokul eğitimine devam etmesini yasakladı. Kararın bakanlıktan, Gazni vilayetindeki okul ve okuma yazma kurslarının müdürlerine gönderilen yazıyla uygulamaya koyulduğu bildirildi. Bazı bölgelerde de Davet ve İrşat Bakanlığı’na bağlı Taliban yetkililerinin, üçüncü sınıfın üzerindeki kız öğrencilerin evlerine gönderilmesi için müdürlere talimat verdiği aktarıldı.

‘EĞİTİMSİZ GELİŞEMEYİZ’

Öte yandan önceki gün Kabil’de açıklamalarda bulunan Taliban Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Abad Stanekzai, uygulamalarla çelişen ifadeler kullandı. Afganistan’ın bölgedeki diğer ülkelerden geri kaldığını söyleyen Stanekzai, “Hiçbir ülke eğitim olmadan gelişemez. İslam Emirliği de (Taliban yönetimi) bunu vatandaşlarına sağlayacaktır” diye konuştu.