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Taliban'dan kadınlara yeni yasak

#Taliban#Afganistan#Dünya
Talibandan kadınlara yeni yasak

Taliban kadınlara yönelik getirdiği yeni yasak ile gündemde. 20 yıl sonra ülke yönetimini ele geçiren Taliban, kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı.

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ABD ve koalisyon askerlerinin ülkeden çekilmesi ile 20 yıl sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçiren Taliban kadınları hayatın her alanından silmek için yoğun çaba harcıyor.

Yeni kanunlar ile kadınların eğitim ve iş hayatındaki varlıklarını sınırlandıran Taliban'ın yeni kısıtlamaları kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Taliban kadınların erkek akraba eşlik etmedikçe kısa mesafeler dışında yalnız seyahat etmelerini yasakladı.

Talibandan kadınlara yeni yasak

 

İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı sözcüsü Sadık Akif Muhacir konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi söz konusu yasaktaki sınırın 72 kilometre olarak belirlendiği bilgisini paylaştı.

Muhacir '72 kilometreden fazla seyahat eden kadınlara, yakın bir aile üyesi eşlik etmiyorsa araçlara alınmamalı' dedi.

Daha önce televizyon kanallarına kadın oyuncuların yer aldığı dizileri göstermeyi durdurun çağrısı yapan bakanlık şimdi de kadın televizyon muhabirlerini sunum yaparken başörtüsü takmaya çağırdı.

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Taliban yönetimi, geçtiğimiz aylarda evden çıkan kadına erkek vasinin eşlik etmesi şartının sadece üç gün ya da daha uzun süren seyahatler için geçerli olacağını açıklamıştı.

Taliban ayrıca söz konusu kuralın okula, iş yerine, üniversiteye ya da hastaneye giderken geçerli olmayacağının altını çizmişti. duyurmuştu.

Öte yandan kararnamede kızların eğitime erişiminden söz edilmedi.

Talibandan kadınlara yeni yasak

 

Birçok bölgede okulların açılmasına rağmen gelen bilgiler kız öğrencilerin hala orta öğretimden uzak tutulmaya devam edildiği yönünde.

Taliban 1996-2001 yılları arasındaki ilk döneminde kadınları çalışma hayatı ve eğitimden men etmişti.

2021'de yeniden yönetimi ele geçiren örgüt daha ılımlı bir yol izleyeceği mesajlarını veriyordu.

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#Taliban#Afganistan#Dünya

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