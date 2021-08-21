Taliban'dan kadınlara korkunç mesaj! Yüzlerini karalayıp fotoğrafları tahrip ettiler!

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Taliban'ın afganistan'ın yönetimini ele geçirmesiyle birlikte başlayan kaos ortamı giderek büyüyor. Kabil'de binlerce Afgan havalimanı kapılarındaki barikatların ardında 'umut yolculuğuna' çıkmayı bekliyor. Havaalanında yaşanan insanlık dramını belgeleyen fotoğraflar uluslararası haber ajansları tarafından servis edilirken şehir merkezinde de Afganların korkularını haklı çıkaracak cinsten gelişmeler yaşanıyor.

Taliban’ın kontrol altına aldığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğrafların tahrip edildiği görüldü.

Kabil’de birkaç gün öncesine kıyasla artık çok daha az kadın sokağa çıkıyor. Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor. Son on yılı kariyerlerini inşa ederek geçiren eğitimli, korkusuz kadınların çoğu, umutsuzca bir çıkış yolu arıyor ve Taliban tarafından hedef alınabileceklerinden endişe ediyor. Başkent sokaklarından kadınların bu korkusunu haklı çıkarak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Afganistan’ın tamamına yakınını ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de güzellik salonlarında bulunan kadın fotoğraflarının üzerini sprey boyayla kapattı.

Taliban’ın kontrol altına aldığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğrafların tahrip edildiği görüldü. Birçok fotoğraf da kadınların yüzleri görünmesin diye yırtılarak paramparça edildi.

Taliban'ın bu eylemlerinin Afgan kadınlara verilmiş korku dolu bir mesaj olduğu konusunda fikir birliğine varılırken örgütün son günlerde verdiği ılımlı mesajların ve kadınlarla ilgili olumlu söylemlerin aslında yalan olduğu da anlaşılmış oldu.

CNN televizyonu yayınında konuşan bir Afgan kadın, "Geleceğimi düşünüyorum, beni öldürürlerse kızlarıma ne olacak. İki kızım annesiz kalacak" diyerek endişesini dile getirdi.

Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kadının bir dizi uluslararası STK'da çalıştığı belirtildi. Kadın, günlerini umutsuzca yardım için onlara yalvararak geçirdiğini, ancak hiçbirinin yanıt vermediğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, kadınların burka giyme zorunluluğunun olmayacağını ancak başörtüsünün zorunlu olacağını açıklamıştı. Ancak Afganistan'daki dükkan sahipleri, çoğu erkek olan müşterilerinin korktuklarını ve eşleri, kızları ve hayatlarındaki diğer kadınlar için burka satın aldıklarını çünkü bundan böyle burka giymenin kendilerini güvende tutmanın tek yolu olabileceğini düşündüklerini söyledi.

KABİL'DE BİNLERCE AFGAN HAVALİMANINDA 'UMUT YOLCULUĞUNA' ÇIKMAYI BEKLİYOR

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, 5 gündür ülkeden çıkmak için havaalanına alınmayı bekliyor.

Pasaportu ve uçuş izni olanların tek tek seçildiği giriş kapılarından havalimanına girerek "umut yolculuğuna" çıkmayı hedefleyen Afganlar, dikenli teller ve betonlarla oluşturulan barikatların ardında bekletiliyor.

Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor.

Tahliye için günlerdir kapıda bekleyen bir Afganistanlı, yiyecek ve su sıkıntısı çektiklerini anlattı. Havalimanına girmek ve tahliye olmak için beklediklerini anlatan Afgan, hangi ülkeye gideceğinin fark etmeyeceğini, Kabil'den mutlaka ayrılmak istediğini belirtti.

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