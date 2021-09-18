Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı, 'Ahlak Bakanlığı' oldu

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ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban ilk iş olarak hükümeti kurdu. Kabil'e girdikten sonra özellikle kadınlar konusunda ılımlı mesajlar vermeye çalışan Taliban, yapılan açıklamaların aksine kabinede kadın bakanlara yer vermedi ve bunu "Bir kadının kabinede olmasına gerek yok, onlar doğum yapmalı" sözleri ile açıkladı.

KADIN BAKANLIĞINI AHLAK BAKANLIĞINA ÇEVİRDİLER

Okullarda karma eğitime son verip, kadınların sadece kısıtlı eğitim almasına izin veren Taliban şimdi ise Kadın Bakanlığı'nı 'Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı'na çevirdi.



Bakanlık binasındaki tabela sökülüp yerine yeni bakanlığın tabelası asıldı. Sosyal medyada muhabirlerin paylaştığı görüntülere göre kapıya asılan yeni tabelada "Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı" yazısı yer alıyor.



Binanın tabelası değişse de Kadın Bakanlığı'nın lağvedildiği henüz resmen ilan edilmiş değil.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇERİ ALINMADI

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Olay bakanlığın eski kadın çalışanlarının içeri alınmamasıyla ortaya çıktı. İşten çıkartılıp, 'Evinize dönün' talimatı verilen kadınlar birkaç haftadır işlerine gelmek istediklerini ancak bakanlığın kapalı olduğunu söyledi.

Eski çalışanlardan biri "Ailemin geçimini sağlayan tek kişi benim. Bakanlık olmasa Afgan kadınlar ne yapsın?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Taliban sözcüleri konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

ESKİYE DÖNÜŞ

Taliban, 20 yıl önce en son iktidara geldiğinde, kızların okula gitmesine izin vermeyip ve kadınların çalışması ve eğitimi yasaklamıştı.

Üst düzey bir örgüt yetkilisi hafta içerisinde yaptığı açıklamada, kadınların bakanlıklarda erkeklerle beraber çalışmasına izin verilmeyeceğini söylemişti. Aynı yetkili, kadınların hükümette bakan olamayacağını da belirtmişti.