Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı, 'Ahlak Bakanlığı' oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hastanede skandal İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca... Hayatı kâbusa döndüHastanede skandal! İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca... Hayatı kâbusa döndü#Hastane
Korkunç olay... Kurşun yağdırdı: Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladıKorkunç olay... Kurşun yağdırdı: Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı#Cinayet
Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında 5 futbolcu...Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında! 5 futbolcu...#Fenerbahçe
Galatasarayda Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik Son 2 maçta...Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik! Son 2 maçta...#Galatasaray
Talep çok fazla, sıra bekleniyor 50 bin TLden başlıyor... Yıllık 1.000 TLTalep çok fazla, sıra bekleniyor! 50 bin TL'den başlıyor... Yıllık 1.000 TL#Hobi Bahçeleri
Son dakika... Dikkat Bakanlık aroma verici maddeleri resmen yasakladıSon dakika... Dikkat! Bakanlık aroma verici maddeleri resmen yasakladı#Aroma Verici
Latin Amerikada Kovid-19 yayılmaya devam ediyorLatin Amerika'da Kovid-19 yayılmaya devam ediyor#Koronavirüs
Cem Yılmazdan takipçilerine dolandırıcılık uyarısı: Benim böyle bir huyum yokCem Yılmaz'dan takipçilerine 'dolandırıcılık' uyarısı: Benim böyle bir huyum yok!#Cem Yılmaz
Talibandan kadınlar için yeni karar Kadın Bakanlığı, Ahlak Bakanlığı olduTaliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı, 'Ahlak Bakanlığı' oldu#Taliban
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyorEce Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor?#Ece Erken
HABERLERDünya Haberleri

Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı, 'Ahlak Bakanlığı' oldu

#Taliban#Afgan Kadınlar#Afganistan
Talibandan kadınlar için yeni karar Kadın Bakanlığı, Ahlak Bakanlığı oldu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan kadınlar için yeni bir karar daha geldi. Örgüt, Kadın Bakanlığı'nı 'Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı'na çevirdi. Binaya yeni tabela asıldı, kadınlar işten çıkartıldı ancak henüz resmi bir açıklama ortada yok.

Haberin Devamı

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban ilk iş olarak hükümeti kurdu. Kabil'e girdikten sonra özellikle kadınlar konusunda ılımlı mesajlar vermeye çalışan Taliban, yapılan açıklamaların aksine kabinede kadın bakanlara yer vermedi ve bunu "Bir kadının kabinede olmasına gerek yok, onlar doğum yapmalı" sözleri ile açıkladı.

Hürriyetle dünyaya seslendiler Taliban bilmeli ki biz 20 yıl önceki kadınlar değiliz

İlgili Haber:Hürriyet'le dünyaya seslendiler! Taliban bilmeli ki biz 20 yıl önceki kadınlar değiliz

KADIN BAKANLIĞINI AHLAK BAKANLIĞINA ÇEVİRDİLER

Okullarda karma eğitime son verip, kadınların sadece kısıtlı eğitim almasına izin veren Taliban şimdi ise Kadın Bakanlığı'nı  'Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı'na çevirdi.

Bakanlık binasındaki tabela sökülüp yerine yeni bakanlığın tabelası asıldı. Sosyal medyada muhabirlerin paylaştığı görüntülere göre kapıya asılan yeni tabelada "Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı" yazısı yer alıyor.

Talibandan kadınlar için yeni karar Kadın Bakanlığı, Ahlak Bakanlığı oldu

Binanın tabelası değişse de Kadın Bakanlığı'nın lağvedildiği henüz resmen ilan edilmiş değil.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇERİ ALINMADI

Haberin Devamı

Olay bakanlığın eski kadın çalışanlarının içeri alınmamasıyla ortaya çıktı. İşten çıkartılıp, 'Evinize dönün' talimatı verilen kadınlar birkaç haftadır işlerine gelmek istediklerini ancak bakanlığın kapalı olduğunu söyledi.

Afgan popstar İstanbul’a kaçışını anlattı: Beni kafamdan vur Taliban’a verme

Afgan popstar İstanbul’a kaçışını anlattı: Beni kafamdan vur Taliban’a verme

Eski çalışanlardan biri "Ailemin geçimini sağlayan tek kişi benim. Bakanlık olmasa Afgan kadınlar ne yapsın?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Taliban sözcüleri konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

ESKİYE DÖNÜŞ

Taliban, 20 yıl önce en son iktidara geldiğinde, kızların okula gitmesine izin vermeyip ve kadınların çalışması ve eğitimi yasaklamıştı.

Üst düzey bir örgüt yetkilisi hafta içerisinde yaptığı açıklamada, kadınların bakanlıklarda erkeklerle beraber çalışmasına izin verilmeyeceğini söylemişti. Aynı yetkili, kadınların hükümette bakan olamayacağını da belirtmişti. 

İlgili Haberler:

Talep patladı kiralar uçtu... Ev satılırsa ne olacak? 'Evden çık' demekle olmaz! Böylesi 'gerçekten' görülmedi! 10 yıllık jinekoloğu biyolojik babası çıktıAli Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derim

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taliban#Afgan Kadınlar#Afganistan