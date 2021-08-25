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Dünya
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Taliban’dan Kabil’de halka açık ilk toplantı

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Taliban’dan Kabil’de halka açık ilk toplantı

Başkent Kabil önceki gün önemli bir siyasi toplantıya ev sahipliği yaptı. İktidarı ele geçiren Taliban üyeleri ve destekçileri örgütün “Vaaz ve Rehberlik Komisyonu” tarafından düzenlenen halka açık etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Taliban’ın Kültür ve Enformasyon Bakanı Zabiullah Mücahid, kalabalığa hitap etti. Amerikan New York Times’ın haberine göre bu etkinlik, dinin Taliban yönetimi altında oynayacağı merkezi rolün erken bir göstergesi ve yeni rejimin bir İslam Emirliği ilan etmesinden bu yana egemenliğini sergilemek için yaptığı bir hamle oldu. Toplantıda hiç kadın katılımcı yoktu.

Taliban’dan Kabil’de halka açık ilk toplantı

ULUSAL BİRLİK

Gazete aynı gün başka bir video kaydında bir Taliban üyesinin, Kabil’de kalabalık bir topluluğa seslendiğini, konuşmasında havalimanı önünde toplananlara ulusal birlik ve onur çağrısı yaparak, iktidarları arkasında birleşme çağrısı yaptığını aktardı. Kayıtta Taliban militanı, ABD’lileri “düşman savaşçı” olarak nitelerken, son gün 31 Ağustos’u ima ederek, ülkeden ayrılmamalarını, aksi halde Taliban’ın onları buna ‘zorlayacağını’ söyledi.

YENİ ATAMALAR

İngiliz Reuters’ın aktardığına göre Taliban, Afganistan’da kabineye çeşitli atamalar yaptı. Buna göre atamalar maliye, istihbarat ve içişlerine yapıldı. Gül Ağa maliye bakanlığına getirildi. Sadr İbrahim geçici İçişleri Bakanı oldu. İstihbarat şefi Necibullah oldu. Kabil valiliğine Molla Şirin, belediye başkanlığına ise Hamdullah Nomani getirildi.

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