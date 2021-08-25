Taliban’dan Kabil’de halka açık ilk toplantı

Etkinlikte Taliban’ın Kültür ve Enformasyon Bakanı Zabiullah Mücahid, kalabalığa hitap etti. Amerikan New York Times’ın haberine göre bu etkinlik, dinin Taliban yönetimi altında oynayacağı merkezi rolün erken bir göstergesi ve yeni rejimin bir İslam Emirliği ilan etmesinden bu yana egemenliğini sergilemek için yaptığı bir hamle oldu. Toplantıda hiç kadın katılımcı yoktu.



ULUSAL BİRLİK

Gazete aynı gün başka bir video kaydında bir Taliban üyesinin, Kabil’de kalabalık bir topluluğa seslendiğini, konuşmasında havalimanı önünde toplananlara ulusal birlik ve onur çağrısı yaparak, iktidarları arkasında birleşme çağrısı yaptığını aktardı. Kayıtta Taliban militanı, ABD’lileri “düşman savaşçı” olarak nitelerken, son gün 31 Ağustos’u ima ederek, ülkeden ayrılmamalarını, aksi halde Taliban’ın onları buna ‘zorlayacağını’ söyledi.

YENİ ATAMALAR

İngiliz Reuters’ın aktardığına göre Taliban, Afganistan’da kabineye çeşitli atamalar yaptı. Buna göre atamalar maliye, istihbarat ve içişlerine yapıldı. Gül Ağa maliye bakanlığına getirildi. Sadr İbrahim geçici İçişleri Bakanı oldu. İstihbarat şefi Necibullah oldu. Kabil valiliğine Molla Şirin, belediye başkanlığına ise Hamdullah Nomani getirildi.

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