Taliban'dan flaş ABD açıklaması: "Yeni bir sayfa açma" konusunda görüşüyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Messi ilk kez açıkladı Başka çarem yoktuMessi ilk kez açıkladı! 'Başka çarem yoktu'#Messi
Erdoğandan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördükErdoğan'dan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördük#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı Kurz istifa ettiYolsuzluk soruşturması başlatılmıştı! Kurz istifa etti#Sebastian Kurz
Yürek yakan olay Yaşadığı travmayı unutamıyor... Kaza değil, cinayetYürek yakan olay! Yaşadığı travmayı unutamıyor... 'Kaza değil, cinayet'#Trafik Kazası
Bakan Kocadan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişirBakan Koca'dan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişir!#Koronavirüs
Suudi Arabistandan çok önemli umre kararıSuudi Arabistan'dan çok önemli umre kararı#UMRE
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...#Lübnan
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyorAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!#İREM HELVACIOĞLU
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...#Banu Parlak
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel olduBeş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu#Brittany Murphy
HABERLERDünya Haberleri

Taliban'dan flaş ABD açıklaması: "Yeni bir sayfa açma" konusunda görüşüyoruz

#Taliban#ABD#Emirhan Muttaki
Talibandan flaş ABD açıklaması: Yeni bir sayfa açma konusunda görüşüyoruz

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunun ele alındığını belirtti.

Haberin Devamı

Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Muttaki ABD ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunu görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti.

ABD'nin Afganistan Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, ABD'nin Afganistan halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı. Muttaki ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşeceği bilgisini de verdi.

Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, üst düzey ABD ve Taliban yetkililerinin bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti. Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söylemişti.

ABD'NİN TALİBAN'IN ANLAŞARAK AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, haziran ayından itibaren ülkenin büyük bir bölümünde hakimiyet sağlamıştı. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne alırken, 31 Ağustos’ta yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci tamamlanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taliban#ABD#Emirhan Muttaki