Taliban’dan çocuk evliliğine onay... Sessizlik rıza demekmiş

Düzenleme, çocuk yaşta evlilikleri fiilen meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Boşanma süreçlerini düzenleyen yeni Taliban kararnamesinde ergenlik öncesi evlendirilen kız çocuklarının ayrılık koşulları tanımlanırken çocuk yaşta evlilikler geçerli kabul edildi. Kararnamenin 5’inci maddesinde, “ergenliğe ulaştığında küçük kızın akrabası tarafından yapılan evliliği feshetme hakkına sahip olduğu” belirtildi. Düzenlemeye göre ergenliğe giren kız çocuğunun görücü usulü evliliğe itiraz etmemesi “rıza” sayılacak. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid kız çocuklarının evlilik konusunda “utangaç davranabileceğini” savunarak sessizliğin İslam hukukunda onay anlamına geldiğini söyledi. Mücahid ayrıca baba veya büyükbaba tarafından yapılan çocuk yaşta evliliklerin geçerli kabul edildiğini doğruladı. UNICEF ‘e göre Afgan kız çocuklarının yaklaşık üçte biri 18 yaşından önce evlendiriliyor.