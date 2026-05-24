Taliban’dan çocuk evliliğine onay... Sessizlik rıza demekmiş

#AFGANİSTAN#Taliban#Çocuk Evliliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

AFGANİSTAN’da Taliban yönetiminin kız çocuklarının sessizliğini “evlilik rızası” kabul eden yeni kararnamesi Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin sert tepkisini çekti.

Düzenleme, çocuk yaşta evlilikleri fiilen meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Boşanma süreçlerini düzenleyen yeni Taliban kararnamesinde ergenlik öncesi evlendirilen kız çocuklarının ayrılık koşulları tanımlanırken çocuk yaşta evlilikler geçerli kabul edildi. Kararnamenin 5’inci maddesinde, “ergenliğe ulaştığında küçük kızın akrabası tarafından yapılan evliliği feshetme hakkına sahip olduğu” belirtildi. Düzenlemeye göre ergenliğe giren kız çocuğunun görücü usulü evliliğe itiraz etmemesi “rıza” sayılacak. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid kız çocuklarının evlilik konusunda “utangaç davranabileceğini” savunarak sessizliğin İslam hukukunda onay anlamına geldiğini söyledi. Mücahid ayrıca baba veya büyükbaba tarafından yapılan çocuk yaşta evliliklerin geçerli kabul edildiğini doğruladı. UNICEF ‘e göre Afgan kız çocuklarının yaklaşık üçte biri 18 yaşından önce evlendiriliyor.

