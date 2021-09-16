Taliban'dan bu sefer görüntülü yalanlama

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İddiaların odağındaki isimlerden olan Baradar, bu video öncesi birkaç gün ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada öldüğüne dair spekülasyonlar da yapıldı.

Taliban'ın kurucularından olan Baradar ile güçlü Hakkani milis grubu yöneticileri arasında sert söz dalaşı yaşandığı iddia ediliyordu.

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Abdulgani Baradar, sessizliğinin sebebini de Kabil dışında, internete uzak bir yerde bulunması ile açıkladı.

BU SEFER GÖRÜNTÜLÜ YALANLAMA GELDİ

Video, Taliban'ın Doha'da bulunan siyasi ofisi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerde Baradar, kendisi ile röportaj yapan bir devlet televizyonu sunucusu ile birlikte görülüyor. Aynı görüntülerde konuşurken elindeki bir kağıttan yararlandığı görülüyor.

Abdulgani Baradar, "Allah'a şükür, çok iyi ilişkilerimiz var ve birbirimize saygımız var. Bizim ilişkimiz aile ilişkisinden bile öte" diyor.

Baradar, 2020 yılında ABD Başkan Donald Trump ile telefon konuşması yaparak, bir ABD Başkanı ile direkt temas kuran ilk Taliban lideri olmuştu.

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Bu görüşme öncesi, ABD'nin çekilme takviminin belirlendiği Doha görüşmelerinde anlaşmayı Taliban adına imzalayan isim de Baradar'dı.