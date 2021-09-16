Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yürüme engelli Akının 3 tekerlekli bisikletle zorlu eğitim yolculuğuYürüme engelli Akın'ın 3 tekerlekli bisikletle zorlu eğitim yolculuğu#Diyarbakır
Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçen kadını vurdularHusumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçen kadını vurdular#Samsun
Christoph Daumun Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcuChristoph Daum'un Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcu#Daum
Hande Yener: Demet Akalınla Avrupa turnesine çıkacağızHande Yener: Demet Akalın'la Avrupa turnesine çıkacağız#Hande Yener
Vodafone Parkta ıslık şov Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...Vodafone Park'ta ıslık şov! Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...#Gregor Kobel
Son dakika: Putinden flaş karantina açıklamasıSon dakika: Putin'den flaş karantina açıklaması#Putin
BMden flaş tahmin 50 yılın en hızlısıBM'den flaş tahmin! 50 yılın en hızlısı#Kalkınma Raporu
Talibandan bu sefer görüntülü yalanlamaTaliban'dan bu sefer görüntülü yalanlama#Baradar
Yargı dizisi pazar günü Kanal D’de başlıyorYargı dizisi pazar günü Kanal D’de başlıyor#Pınar Deniz
Küresel piyasalar Lagardeın açıklamalarına odaklandıKüresel piyasalar Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı#Küresel Piyasalar
HABERLERDünya Haberleri

Taliban'dan bu sefer görüntülü yalanlama

#Baradar#Taliban#Afganistan
Talibandan bu sefer görüntülü yalanlama

Afganistan Başbakan Yardımcısı olan Molla Abdulgani Baradar, günlerdir konuşulan Taliban içinde kavga çıktığı iddiasını yalanladı.

Haberin Devamı

İddiaların odağındaki isimlerden olan Baradar, bu video öncesi birkaç gün ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada öldüğüne dair spekülasyonlar da yapıldı.

Taliban'ın kurucularından olan Baradar ile güçlü Hakkani milis grubu yöneticileri arasında sert söz dalaşı yaşandığı iddia ediliyordu.

Taliban içinde derin çatlak Üst düzey isimler nerede

Taliban içinde derin çatlak! Üst düzey isimler nerede?

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Abdulgani Baradar, sessizliğinin sebebini de Kabil dışında, internete uzak bir yerde bulunması ile açıkladı.

BU SEFER GÖRÜNTÜLÜ YALANLAMA GELDİ

Video, Taliban'ın Doha'da bulunan siyasi ofisi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerde Baradar, kendisi ile röportaj yapan bir devlet televizyonu sunucusu ile birlikte görülüyor. Aynı görüntülerde konuşurken elindeki bir kağıttan yararlandığı görülüyor.

Abdulgani Baradar, "Allah'a şükür, çok iyi ilişkilerimiz var ve birbirimize saygımız var. Bizim ilişkimiz aile ilişkisinden bile öte" diyor.

Baradar, 2020 yılında ABD Başkan Donald Trump ile telefon konuşması yaparak, bir ABD Başkanı ile direkt temas kuran ilk Taliban lideri olmuştu.

Haberin Devamı

Bu görüşme öncesi, ABD'nin çekilme takviminin belirlendiği Doha görüşmelerinde anlaşmayı Taliban adına imzalayan isim de Baradar'dı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baradar#Taliban#Afganistan