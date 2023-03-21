Taliban’dan akraba atamasına yasak

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Kamuda çalışan yetkililerin, akrabalarını hükümet kurumlarına ataması yasaklandı. Taliban lideri Hibeytullah Akhundzade, yayınladığı kararnameyle yetkililere, oğullarını ve diğer akrabalarını görevden alma talimatı verdi.

OĞULLARINI ATAYINCA

Kararnamede, bundan sonra hükümet yetkililerinin akrabalarını devlet kadrolarına atamaması talep edildi. Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra Batı yanlısı hükümette yer alan çok sayıda isim ülkeden kaçmış ya da görevden alınmıştı. Boşalan kadrolara deneyimsiz kişilerin akrabalık ilişkileri üzerinden getirildiği eleştirileri bir süredir gündemdeydi. Son dönemde bazı üst düzey Taliban yöneticilerinin oğullarını hükümet görevlerine ataması tepkilere yol açmıştı. Pakistan’ın Peşaver kentinde bulunan Afghan Islamic Press de kararnamenin birkaç üst düzey Taliban yetkilisinin oğullarını hükümet içindeki rollere atadığı iddialarını takip ettiğini bildirdi.