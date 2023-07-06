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Taliban’dan Afgan kadınlara yeni yasak

Güncelleme Tarihi:

#Taliban#Afganistan#Güzellik Salonu
Taliban’dan Afgan kadınlara yeni yasak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Taliban, Afganistan’daki güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılması talimatını verdi.

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Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sadık Akif Muhacir, AFP’ye verdiği demeçte, “Güzellik salonları kapandıktan sonra nedenini medyayla paylaşacağız” dedi ve kararın, dini liderin sözlü talimatına dayandığını belirtti.

YASAK ÜZERİNE YASAK

Afganistan’ın işgal altında olduğu 20 yılda, Kabil ve diğer Afgan şehirlerinde güzellik salonlarının sayısı önemli bir artış göstermişti. Güzellik salonları, kadınlar için erkeklerden uzakta bir araya gelip sosyalleşmek için güvenli bir yer olarak görülmüş ve birçok kadına iş fırsatı sağlamıştı. Taliban hükümetinin ülkenin kontrolünü ele geçirdiği Ağustos 2021’den beri kadınlara eğitim yasağı getirilmiş, park ve spor salonlarına gitmeleri yasaklanmış, halka açık yerlerde tesettür zorunlu hale gelmişti. Ancak güzellik salonları, vitrinleri kapalı ve dış cephelerindeki kadın görselleri spreyle boyanmış şekilde hizmet vermeye devam ediyordu.

 

 

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#Taliban#Afganistan#Güzellik Salonu

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