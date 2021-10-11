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Taliban'dan ABD görüşmesine ilişkin açıklama

#Taliban#ABD#Afganistan
Talibandan ABD görüşmesine ilişkin açıklama

Taliban, Afganistan yönetimini devralmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile yaptıkları ilk yüz yüze görüşmelerin iyi geçtiğini duyurdu.

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in, Twitter hesabından paylaştığı "Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında" görüşmelerin, samimi bir ortamda geçtiği, sorunların çözümüne yönelik iyi bir fırsat olduğu ve ihtiyaç duyulması halinde sürdürülmesi konusunda tarafların mutabık kaldığı belirtildi.
Açıklamada, Taliban ve ABD heyetleri arasında 9-10 Ekim'de Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin iyi geçtiği kaydedildi.

Görüşmede siyasi konuların detaylı şekilde ele alındığı ve Taliban'ın sorunların çözümü için Şubat 2020'de taraflar arasında imzalanan Doha Anlaşması'nı eksiksiz şekilde uygulanmanın en iyi yol olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Ayrıca Taliban'ın Afganistan'a ulaştırılacak insani yardımın siyasi sorunlarla bağlantılı olmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

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ABD'DEN İNSANİ YARDIM SÖZÜ

Açıklamada, ABD temsilcilerinin, Washington yönetiminin Afgan halkına insani yardım ulaştıracağını ve diğer insani yardım kuruluşlarının işlerini kolaylaştıracağını söylediği bildirildi.

Taliban'ın, ABD'nin söz konusu tavrını memnuniyetle karşıladığı, yardım kuruluşlarıyla şeffaf şekilde iş birliği yapacağı ve ülkedeki yabancı uyruklu kişilerin işlerini kolaylaştıracağı ifade edildi.

Açıklamada, taraflar arasında diplomatik ilişkilerin daha iyi hale getirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.

ABD: TALİBAN EYLEMLERİNE BAKILACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusunun öncelikli olarak ele alındığını belirtmişti.

Açıklamada ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu da dahil ülkedeki insan hakları meselelerinin görüşüldüğü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağı aktarılmıştı.

Görüşmelerde ABD tarafının, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceği vurgulanmıştı.

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Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ise ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunun ele alındığını belirtmişti.

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#Taliban#ABD#Afganistan