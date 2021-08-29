Taliban’a yaptırım gibi para kıskacı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ağustos sonunda Afganistan’ın kullanımına açması beklenen 370 milyon doları bloke ettiğini açıkladı.

HAVALE SİSTEMİ ASKIDA

ABD Hazine Bakanlığı Afganistan Merkez Bankası’na ait 9.5 milyar doları, Avrupa Birliği ise önceki Afganistan yönetimine söz verdiği 1.4 milyar dolarlık yardımı askıya almıştı. Afganistan’da üç gündür uluslararası bireysel havale hizmeti veren “Western Union” ile “Money Gram” para transfer mekanizması da askıya alındı. Afganistan dışından insanlara para gönderilemez oldu.

PARASI AZALIYOR

Uluslararası ekonomi uzmanları Taliban’ın elinde ülkeyi idare etmek için sadece 1.2 milyar doları kaldığını hesaplıyor. Taliban, Kabil’i ele geçirmeden önce 1.6 milyar dolar olan rezervin 400 milyon dolarını geçen 10 günde harcamış.

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