Taliban'a rağmen başardılar! İşte dünyanın konuştuğu 13 cesur yürek

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Afganistan'daki kadın öğrenciler, Özel Kandahar üniversitesinden mezun oldu ve mezuniyet töreni tüm devlet okullarını kapatan Taliban liderleri tarafından izlendi...

Afganistan'ın güneyindeki özel bir üniversiteden Taliban'ın izlediği törenle mezun olan 200 Afgan öğrenci arasında bir avuç kadın öğrenci de vardı.

13 genç kadın törenle Kandahar Özel Mirwais Neeka Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Ağustos’ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Taliban kızların ve kadınların okula ve üniversiteye geri dönmelerine izin vermediği için uluslararası siyasi baskı altında.

Ancak Taliban yöneticileri sadece özel üniversitelerdeki kadınların ve ilkokuldaki kızların eğitimlerine devam etmelerine izin verirken, devlet üniversitelerinde ve liselerde olanlar eğitimlerine devam etmesine izin vermiyor.

Cumartesi günü düzenlenen törende mezunlar siyah ve sarı renklerde geleneksel kıyafetler giydi. Kadınların peçe taktığı görüldü.

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Yeni mezun öğrencilerden biri olan Sharifa, Tolo News'e verdiği demeçte, "Öğretmenlikte ve tıp sektöründe kadınlara ihtiyaç var" dedi.

Bir başka mezun Nasratullah Omari ise "Afganistan İslam Emirliği bu eğitimli insanlara iş fırsatları sağlamazsa, sadece burada işsiz kalmayacak ayrıca başka ülkelere gidecekler ve Afganistan'ı terk etmek zorunda kalacaklar" dedi.

1996'dan 2001'e kadar süren ilk iktidarlarında, Taliban tüm kadınları ve kızları eğitimden ve çalışma hayatından men etmişti.

Kız çocuklarının okula devamı ve iş gücündeki kadınların artması, ABD destekli hükümetin son 20 yıldaki ana başarılarından biri olarak kabul ediliyordu.

Taliban, 15 Ağustos'ta hükümeti devirdiğinden beri, uluslararası kamuoyu, kadın haklarına saygı ve kız çocuklarına eğitim de dahil olmak üzere bir talep listesi yerine gelene kadar Taliban hükümetini tanımayı reddetti.

Yeni Taliban hükümeti, kızlar ve kadınlar için bazı eğitim biçimlerine izin verileceğini söyledi, ancak hangi eğitim kurumlarına izin verileceği konusunda net bir açıklama yapmadı.

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Taliban hükümeti, özellikle, daha önceki ABD destekli hükümetlerin ulusal bütçesinin yüzde 75'ini oluşturan uluslararası yardımdan muaf olan ülkenin harap ekonomisini yeniden canlandırmak gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler'in yardım kuruluşları, Afganistan'da büyük bir insani krizin yaşandığı ve ülkenin 38 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasının bu kış açlıkla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılar yapıyor.

Taliban, bir yönetim organı olarak ortaya çıkmak için mücadele ederken, grup aynı zamanda birkaç vahşi saldırı gerçekleştiren cihatçı İslam Devleti grubunun sert bir meydan okumasıyla karşı karşıya.

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ABD-Taliban görüşmeleri, IŞİD ve El Kaide tehdidiyle mücadele ve Afganistan'a insani yardım gibi çeşitli konuları ele alacak. Washington, Taliban'a yönelik herhangi bir mali ve diplomatik desteğin, kapsayıcı bir hükümet kurmak ve eğitim dahil olmak üzere azınlıkların, kadınların ve kızların haklarına saygı göstermek gibi belirli koşullara dayanacağını bildirdi.