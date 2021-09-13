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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Taliban yönetimindeki Afganistan'da bir ilk

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Taliban yönetimindeki Afganistan'da bir ilk

Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu gerçekleştirdi.

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız Ha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kabil’e hareket eden uçağın bir

grup gazeteci ile gittiğini ve Afganistan’a ilk uluslararası ticari uçuşun gerçekleştiğini söyledi.

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Han, uçağın charter olduğunu ifade ederek, Kabil'den İslamabad'a dönen uçakta ise Dünya Bankası çalışanları, uluslararası medya mensupları ve ülkeden ayrılmak isteyen yaklaşık 80 sivilin yer aldığını dile getirdi.

Han, kısa süre içinde Kabil'de uçuş hizmetlerinin başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'a uluslararası ticari uçuşlar durdurulmuştu.

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