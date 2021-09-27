Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Yeni önlemler masada Kritik toplantı bugün...Yeni önlemler masada! Kritik toplantı bugün...#Kabine Toplantısı
Sadece 10 maçta işine yarar'Sadece 10 maçta işine yarar!'#Fenerbahçe
Filarmonide taciz depremi Yaşadıklarını Hürriyete anlattı...Filarmoni'de taciz depremi! Yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı...#İstanbul Filarmoni Derneği
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü olduMeral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?#Meral Akşener
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... Sen gidersen kardeşini alırımTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... 'Sen gidersen kardeşini alırım'#Kadına Şiddet
Talibandan yeni yasak... Kan donduran cezaTaliban'dan yeni yasak... Kan donduran ceza!#Taliban
Dev borsalardan önemli kararDev borsalardan önemli karar#Kripto Para
Harikulade festival, harikulade kapanış 2022de SamsundaHarikulade festival, harikulade kapanış! 2022'de Samsun'da#Selçuk Bayraktar
Akşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyorAkşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyor?#Meral Akşener
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Taş Tepelerin şifreleri çözülüyor Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...'Taş Tepeler'in şifreleri çözülüyor! Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...#Taş Tepeler
Denetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdilerDenetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdiler!#Market
Akşama kadar maliyet sonra kâr Günde bakın ne kadar kazanıyorlarAkşama kadar maliyet sonra kâr! Günde bakın ne kadar kazanıyorlar#Seyyar Satıcı
HABERLERDünya Haberleri

Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı

#Taliban#Afganistan#Dünya
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı

Taliban, Şeriat yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle Afganistan'ın Helmand vilayetinde berberlere sakal kesme yasağı getirdi.

Haberin Devamı

Taliban'ın dinden sorumlu polisi kurallara uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

Uygulamalar, her ne kadar daha ılımlı bir hükümet kuracakları sözünü verseler de grubun iktidar olduğu dönemdeki katı kuralları yeniden getirdiğine işaret ediyor.

Geçen ay iktidara geldikten sonra Taliban muhalefet edenlere katı cezalar uyguladı. Grup, Cumartesi günü 'adam kaçırdıkları' iddia edilen dört kişiyi öldürüp cesetlerini Herat sokaklarına astı.

Bu hazineye paha biçilemiyor Taliban peşine düştü

İlgili Haber:Bu hazineye paha biçilemiyor! Taliban peşine düştü

Taliban yetkilileri, güneydeki Helmand vilayetinde berber salonlarına gönderdiği uyarıda saç ve sakal kesimlerinde Şeriat yasalarına uyulması gerektiği talimatını verdi.

BBC'nin de gördüğü uyarıda "Hiç kimsenin şikayet etmeye hakkı yok" dendi.

Kabil'deki bir berber, "Taliban savaşçıları sürekli geliyor ve sakalları tıraş etmememiz talimatını veriyor. Bir tanesi bizi yakalatmak için gizli denetçiler gönderebileceklerini söyledi" dedi.

Şehrin en büyük berber salonlarından birinin işletmesi de hükümet yetkilisi olduğunu iddia eden birinden telefon geldiğini söyledi. İşletmeci "Amerikan tarzı kesimlere son vermesi" gerektiği ve hiç kimsenin sakalını kesmemesi konusunda uyarıldığını ifade etti.

Haberin Devamı

Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarında İslamcı yönetim gösterişli saç kesimlerini yasaklamış ve erkeklerin sakallarını uzatmalarını istemişti.

Ama o dönemden bu yana ülkede temiz tıraş daha yaygın ve popüler oldu. Birçok Afgan erkek de moda olan modelleri yaptırmak için berberlere gidiyordu.

Taliban hırsızlara uygulanacak cezayı açıkladı

İlgili Haber:Taliban hırsızlara uygulanacak cezayı açıkladı

Güvenlikleri için isimleri gizli tutulan berberler yeni kurallar nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanacaklarını söyledi.

BBC'ye konuşan bir berber, "Benim berber dükkanım yıllarca gençlerin diledikleri gibi tıraş oldukları, modayı takip ettikleri bir yer olmuştu. Artık bu işe devam etmenin bir anlamı kalmadı" dedi.

Bir diğer berber de "Moda salonları, mağazaları, berberler yasaklı işletmeler oldu. 15 yıldır bu işi yapıyordum artık devam edebileceğimi sanmıyorum" diye konuştu.

Batı şehri Herat'taki bir diğer berber de resmi talimat almasa da sakal kesmediğini söyledi: "Müşteriler sakallarını kesmiyor çünkü sokaklardaki Taliban savaşçılarının hedefi olmak istemiyorlar. Araya kaynayıp onlar gibi görünmek istiyorlar."

Kesim ve tıraş ücretlerini düşürse de işleri de iyi gitmeyen berber "Hiç kimse saç stilini veya saç modasını umursamıyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taliban#Afganistan#Dünya