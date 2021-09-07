Son dakika: Taliban yeni hükümeti açıkladı!

Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı.



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.



Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.



Taliban hükümetinde öne çıkan isimler şunlar oldu:



"İçişleri Bakanlığı vekilliği"- Siraceddin Hakani



"Dışişleri Bakanlığı vekilliği" - Emirhan Muttaki



"Savunma Bakanlığı vekilliği" - Muhammed Yakub Mücahid



Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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