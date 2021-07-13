Taliban uluslararası tanınma peşinde

Geçen hafta Rusya ile Taliban arasında Moskova’da yapılan görüşmeye dair açıklamalarda bulunan örgütün Katar temsilcisi Suheyl Şahin, “Rusya’dan hareketimizi terörist listesinden çıkartarak BM Güvenlik Konseyi kararıyla tarafımıza uygulanan yaptırımlara son vermelerini istedik. Bu konu 2020 yılında ABD ile yaptığımız görüşmelerde de masaya gelmişti” dedi. Rusya Lideri Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ise böyle bir şey için Afganistan’daki tüm taraflar arasında yapıcı siyasi diyaloğun başlamasının ön şart olduğunu kaydetti.

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