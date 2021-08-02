Taliban üç vilayet merkezine saldırdı

AFGANİSTAN’da ABD’nin çekilme süreci ve Türk ordusunun başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlamasına dair müzakereler devam ederken, Taliban saldırılarını yoğunlaştırdı. Taliban militanları, hafta sonu ülkenin batısındaki İran sınırında bulunan Herat, güneydeki Helmand ve Kandahar vilayet merkezlerine saldırılar başlattı.

Herat emniyet yetkilileri, militanların Herat merkezine yönelik saldırılar başlattığını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı. Çatışmaların Herat Uluslararası Havalimanı yakınlarında devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle söz konusu havalimanından 2 gündür uçuşların yapılamadığı kaydedildi.



‘AĞIR KAYIP VERDİLER’

Emniyet yetkilileri, çatışmalarda militanların ağır kayıplar verdiğini belirtti. Herat Hastanesi’nden yapılan açıklamada, çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Herat kenti girişinde 30 Temmuz akşamı Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında bir havan mermisinin Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) kentteki ofisine isabet etmesi sonucu, 1 Afgan koruma hayatını kaybetmişti.



KENT İÇİNDE ÇATIŞMA

Helmand İl Şura Vekili Ataullah Afgan, militanların Helmand vilayet merkezi Leşkergah şehrinde saldırı düzenlediğini ve çatışmaların kent merkezinde devam ettiğini söyledi. Afgan, Helmand vilayetinin çoğu bölgesinin Taliban’ın kontrolünde bulunduğunu kaydetti. Taliban’dan yapılan açıklamada da militanların, Helmand vilayetinin merkezindeki ilerlemesinin devam ettiği belirtildi. Kandahar emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, militanlarla güvenlik güçleri arasında son hafta sonu kent merkezinde çatışmalar yaşandı. Kandahar sağlık yetkilileri, çatışmalarda 30 kişinin yaralandığını kaydetti.



5 VİLAYETE UÇUŞLAR ASKIDA

Afganistan’da artan şiddeti olayları ve güvenlik tehdidi nedeniyle 5 vilayete uçak seferlerinin durdurulduğu bildirildi. İçişleri bakanlığı, ülkenin güneyindeki Kandahar Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda kimsenin zarar görmediği ifade edilen açıklamada, bu nedenle havalimanına uçuşların iptal edildiği bildirildi. Öte yandan Sivil Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamada, ülkenin Badahşan, Kunduz, Faryab, Helmand ve Kandahar vilayetlerine uçak seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

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