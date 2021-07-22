Taliban: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

TRT Arabi’ye değerlendirmelerde bulunan Taliban sözcüsü, Kabil havaalanının Afganların sorumluluğunda olduğunu, aksi bir tutumu ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendireceklerini kaydederek “Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye’nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz” dedi.

ABD: TEKLİFTEN MEMNUNUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen “ABD’nin Türkiye politikası” adlı oturumdaki konuşmasında, Türkiye’nin Afganistan’daki Kabil havalimanının güvenliğini sağlama teklifinden ABD yönetiminin son derece memnun olduğunu belirtti. Nuland, “Bu katkı bizim, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, birliklerimiz geri çekildikten sonra Kabil’de güçlü bir diplomatik mevcudiyet sağlayabilmesi için hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

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