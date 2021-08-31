MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTaliban televizyon stüdyosuna böyle girdi: Dünya dehşet içinde izledi
GeriDünya Taliban televizyon stüdyosuna böyle girdi: Dünya dehşet içinde izledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Taliban televizyon stüdyosuna böyle girdi: Dünya dehşet içinde izledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taliban televizyon stüdyosuna böyle girdi: Dünya dehşet içinde izledi

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkedeki bir televizyon kanalında ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Stüdyoya giren Taliban militanları sunucu haberler sunarken silahları ile onun yanında yer aldı.

Son ABD askerinin çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.

20 yıl aradan sonra iktidarı ele geçiren Taliban ise her gün dikkat çeken bir olaya imza atıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, silahlı Taliban militanları ülkedeki bir televizyon kanalının stüdyosuna girdi.

Son dakika haberi: ABD duyurdu Afganistandaki çekilme süreci sona erdi
Son dakika haberi: ABD duyurdu! Afganistan'daki çekilme süreci sona erdi

En az 8 silahlı militan haber spikeri ülkedeki son gelişmeleri izleyicileri ile paylaşırken stüdyoda görüldü.

Sunucu Afgan halkına 'Taliban'dan korkmayın' ve 'Taliban ile işbirliği yapın' mesajı verdi. Stüdyoya gelen bir Afgan yetkili de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Afgan sunucunun yüz ifadesi ise olayın vahametini gözler önüne serdi. Korku dolu anlar yaşayan sunucunun belki de hayatının en zor programı kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Taliban televizyon stüdyosuna böyle girdi: Dünya dehşet içinde izledi

42 saniyelik video sosyal medyada yayınlandı ve kısa sürede milyonlarca kez izlenerek viral oldu.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Taliban militanları silahlı bir şekilde kanala geldi ve açıklama yapmak istediklerini bildirdi.

Bunun üzerine silahlı militanlar ve Taliban yetkilisi Pardaz isimli programda yer aldı.

: İlginizi Çekebilir

 

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi