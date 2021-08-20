Taliban ‘sözünde durmuyor’

İngiliz medya kuruluşu BBC’nin ulaştığı rapora göre Taliban, 20 sene boyunca NATO ve ABD için çalışmış Afganları “teslim olmamaları halinde aile üyelerini öldürmek veya tutuklamakla” tehdit ediyor.

Örgütün tehdit ettiği isimler arasında Afgan ordusu, polis departmanında ya da istihbaratında çalışan kişiler yer alıyor. Rapor, militanların, ülkeden ayrılmak isteyenlerin akın ettiği Kabil havalimanında Afganları sorgulayarak ‘kara listeye’ aldığına işaret ediyor. Ayrıca “Taliban’ın büyük şehirlerde kontrolü sağlarken önce bireylerin haritasını çıkardığı” ve “kurulacak rejim için yeni muhbir ağları kurmaya çalıştığı” belirtiliyor.

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