Taliban sorumlusu: Demokrasi olmaz

Özel demeç veren Haşimi, ülkenin nasıl yönetileceğine dair birçok konunun hâlâ tartışıldığını belirtse de demokrasi ihtimaline kapıyı kapattı. “Hiçbir şekilde demokratik bir sistem olmayacak çünkü bunun ülkemizde herhangi bir temeli yok” iddiasında bulunan Haşimi, “Afganistan’da nasıl bir siyasi sistemi uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü bu açık. Bu şeriat kanunu ve o kadar” dedi.

Afganistan’ın yeni dönemde bir konsey tarafından yönetilebileceğini belirten Haşimi, nihai yetkinin Taliban’ın dini lideri Heybetullah Akhundzade’de olacağını söyledi. Haşimi, Akhundzade’nin konseyin üzerinde bir rol almasının muhtemel olduğunu belirterek, “Belki onun yardımcısı ‘devlet başkanı’ rolünü üstlenir” diye konuştu.



KADINLARIN DURUMU

Kadınların çalışma ve eğitim hakkının yanı sıra nasıl giyinecekleri konusunda din adamlarının karar vereceğini belirten Haşimi, “Kız çocukların okula gidip gitmeyeceğine ulemamız karar verecek. Kadınların hicab, burka, sadece bir başörtüsü veya başka herhangi bir şey takıp takmayacağına onlar karar verecek. Bu onlara kalmış” dedi.

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