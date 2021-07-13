Taliban şimdi de Gazne’yi kuşattı

Kent yönetiminden yapılan açıklamada, “Gazne’de durum çok kritik. Taliban, Afgan ordusuna saldırmak için sivil yerleşimleri kullanıyor ve bu ordunun işini çok zorlaştırıyor” denildi. Başkent Kabil’in güneyindeki Gazne işlek karayollarının kesişim noktası olması bakımından stratejik öneme sahip. Yaklaşık 200 bin nüfuslu kentin ekonomisi tarımsal faaliyetlere dayanıyor. Öte yandan Afgan Özel Kuvvetler komutanlarından Mohammad din Tasir, “Taliban’ın ülkenin yüzde 85’ini kontrol ettiği iddiası abartı çünkü saldırdıkları tüm bölgeleri ellerinde tutmuyorlar” dedi.

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