Taliban savaş suçu işliyor

ABD ve İngiltere, Taliban’ın siviller ve rehinelere karşı tutumunun savaş suçu olabileceğini bildirdi. Her iki ülkenin Kabil büyükelçiliklerinden yapılan ortak açıklamada, “Taliban’ın, teslim olan güvenlik güçlerine zarar vermeme sözü verdiği halde, bu kişilerin teslim olduktan sonra aniden gece saatlerinde ortadan kaybolduğu, geride kalan eşlerinin ise zorla Taliban savaşçıları ile evlendirildiği” yönünde raporlar geldiği kaydedildi. Twitter’dan yapılan paylaşımda, söz konusu raporlar doğruysa bunun “savaş suçu” sayılabileceği vurgulanarak, “Uluslararası hukuk, savaş esirlerinin kötü muamele görmesini veya öldürülmesini yasaklar. Taliban, vaatlerinin ciddiye alınmasını istiyorsa koruduğunu iddia ettiği kişilerin bu şekilde zarar görmesine izin veremez” denildi. Geçen ay Amerikan CNN televizyonu, Taliban militanlarının teslim olmuş en az 22 silahsız Afgan askerini infaz ettiği ana ilişkin video görüntüleri yayınlamıştı.

‘SORUMLU TUTULMALI’

Bu açıklamadan iki gün önce yine ABD ve İngiliz büyükelçilikleri, Taliban’ın ülkenin güneyindeki Spin Boldak’ta onlarca sivili öldürdüğünü kaydetmiş, Taliban bu iddiayı reddetmişti. İngiliz Büyükelçiliği o olaydan sonra Twitter’dan, “Taliban yönetimi, savaşçılarının işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı. Savaşçılarınızı şimdi kontrol edemezseniz daha sonra yönetimde bir işiniz olmaz” diye yazmıştı. Bu arada Avrupa Birliği de sivil ölümlere dikkat çektiği bir açıklama yaparak Taliban’ın saldırılarını kınadı.

3 AYDA 1 MİLYON KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle son 3 ayda yaklaşık 1 milyon kişinin evlerinden olduğunu açıkladı. En çok göçün ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde yaşandığını belirten Komisyon üyesi Binefşe Yakubi, mültecilerin yüzde 34’ten fazlasının temiz içme suyuna, yüzde 44’ünün ise sağlık hizmetlerine erişemediğini kaydetti.

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