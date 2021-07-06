Taliban saldırıyor Afganlar kaçıyor

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan tamamen çıkmış olacağı son tarih olan 11 Eylül’e haftalar kala, Taliban saldırganlığını arttırdı. Örgüt, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda Afgan güçlerine karşı alan kazanmayı sürdürüyor. Dün sabah erken saatlerde yaşanan çatışmalar sonrası 1000’den fazla Afgan askeri komşu Tacikistan’a kaçtı. Tacikistan hükümeti, canlarını kurtarmak için sınırı geçen Afgan askeri sayısını 1.037 olarak açıkladı, bu kişilerin “iyi komşuluk ilkesi” kapsamında ülkeye kabul edildiğini aktardı. Önceki gün de 300’den fazla Afgan askeri Tacikistan’a sığınmıştı.

KARŞI SALDIRI HAZIRLIĞI

Bu gidişe ‘dur’ demek isteyen Afganistan yönetimi ise Taliban karşısında toprak kaybeden güçlerini karşı saldırıya hazırlıyor. Rus RIA haber ajansına konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Mohib, Afganistan ordusunun Taliban’ın son salgırganlığını öngöremediğini ancak durumu toparlamak için ülkenin kuzeyinde “kesinlikle” bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

ÇEKİLME YAVAŞLAYACAK MI

ABD, geçen hafta Bagram Hava Üssü’nde konuşlu son operasyonel birliğini geri çekerken ülkede Kabil’deki ABD Büyükelçiliği ile Kabil Havalimanı’na korumakla görevli 650 kadar askeri kaldı. Ancak şimdi, Taliban’ın bu çekilme karşısında kazandığı alan planların gözden geçirilmesine neden oluyor. Bu kapsamda, 2011’de ABD’nin Irak’tan çekilmesini denetleyen şimdiki Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin en uzun savaşını bitirecek çekilmeyi yavaşlatacak formülleri değerlendirirken, böylece çekilmenin Afganlar açısından etkisinin yumuşatılması hedefleniyor.

ABD’Lİ KOMUTAN KALACAK

Bagram’dan çıkılmasının ardından günler içinde ülkeden ayrılması beklenen Afganistan’daki en üst düzey ABD’li isim olan Orgeneral Austin Miller’in bir süre daha Afganistan’da kalacağının açıklanması bu kapsamda atılan adımlar arasında. Yine sürecin yavaşlatılması adına Miller’in ağustos ayında görevini ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’ye devredeceği ve McKenzie’nin en azından eylül ayı boyunca acil güvenlik hallerinde Afganistan’a 300 asker gönderebilme yetkisine sahip olacağı bildirildi.

TALİBAN: GERİDE KALANI İŞGALCİ SAYARIZ

Türkiye’nin başkent Kabil’deki uluslararası havalimanının güvenliğini sağlamasının tartışıldığı bir ortamda Taliban, “ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği” şeklindeki uyarısını yineledi. BBC’ye konuşan Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, eylülden sonra “Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler ülkeden çekilmeli çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar. Tepki göstereceğiz ama bu tepki, lider kadromuzun kararları temelinde gösterilecek” dedi.

AFGAN HAVA KUVVETLERİ KANATSIZ KALABİLİR

Çekilme sonrasına ilişkin en büyük zorluk, Afgan ordusu hava araçlarının ABD ve başka yabancı ülkelerin personel ve lojistik desteğine bağımlılığı. Çekilme sonrası Afgan Hava Kuvvetleri’nin ‘kanatsız kalabileceği’ değerlendirilirken Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nden Cumhuriyetçi Michael McCaul, “Sırtımızı dönüp onları ölüme terk edemeyiz... Taliban tarafından katledilecekler” diye konuştu.

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