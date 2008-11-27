Taliban saflarında 300 Türk militan

Kandahar’ın, kentin merkezindeki bir kaç kilometrekarelik bölge dışında Taliban’ın kontrolünde olduğu, Taliban’ın kontrol noktalarının da Kabil’in 20 kilometre dışında başladığı vurgulanan haber
, şöyle devam ediyor:"Keşmir, Özbekistan, Çeçenistan ve hatta Türkiye’den Taliban’ın saflarına yeni savaşçılar katılıyor. afganistan’da halihazırda çoğu Avrupa pasaportu taşıyan 300 Türk savaşçının olduğu tahmin ediliyor. Tartışılmak istenmeyen seçenek, afganistan’ın güneyini Taliban’a vermek ve kalanını afganistan olarak korumak."